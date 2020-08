Мировые фондовые рынки без единой динамики, нефть умеренно дорожает после снижения накануне

Индексы США изменились разнонаправленно, S&P 500 не смог обновить рекорд. Азиатские рынки акций не показывают единой динамики в пятницу. Нефть умеренно дорожает после снижения накануне, Brent - $45,12 за баррель.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в четверг, при этом Standard & Poor's 500 в очередной раз приблизился к рекордному уровню закрытия, но не сумел его преодолеть, на фоне неопределенности вокруг нового пакета стимулирующих мер в США.

Белый дом и Конгресс США пока не могут прийти к соглашению о новом пакете мер стимулирования американской экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Надежды на заключение сделки ослабли после публикации данных о количестве новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 8 августа, сократилось на 228 тыс. и составило 963 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Таким образом, число заявок опустилось ниже отметки в 1 млн впервые с марта - с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,191 млн, а не 1,186 млн, как сообщалось изначально.

Эксперты ожидали снижения показателя до 1,120 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Учитывая, что фондовые индексы США держатся на рекордных максимумах, а количество заявок на пособие по безработице продолжает снижаться, у американских политиков практически нет мотивации для заключения какого-либо нового соглашения о стимулах, - отмечает главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Хьюсон. - Поэтому промедление, скорее всего, продолжится, пока один из этих двух факторов не изменится".

Хотя лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси на этой неделе заявляли, что стороны далеки от заключения соглашения, многие инвесторы полагают, что сделка неизбежна, пишет CNBC. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал в эфире телеканала, что переговоры зашли в тупик.

"Рынок по-прежнему хочет и очень надеется, что законопроект о мерах стимулирования будет подписан", - заявил редактор Sevens Report Том Эссей.

Дефицит госбюджета США в июле 2020 года сократился до $63 млрд по сравнению со $120 млрд за тот же месяц прошлого года и $864,1 млрд в июне, свидетельствуют данные министерства финансов страны. Уменьшение дефицита обусловлено значительным ростом доходов бюджета в связи с переносом с 15 апреля на 15 июля крайнего срока уплаты налогов за 2019 год из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, министерство труда США сообщило в четверг, что стоимость импорта в США в июле выросла на 0,7% относительно предыдущего месяца, продемонстрировав рост третий месяц подряд. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали повышения показателя на 0,6%.

Подъем импортных цен за последние три месяца стал максимальным с 2011 года. В то же время в годовом выражении стоимость импорта в июле уменьшилась на 3,3%.

Акции Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) по итогам торгов в четверг подешевели на 11,2%. Американский производитель сетевого оборудования увеличил чистую прибыль на 19% в четвертом квартале 2020 финансового года, однако выручка упала на 9%. Компания также объявила, что финансовый директор Cisco Келли Крамер планирует уйти в отставку после того, как будет найден преемник.

Цена бумаг Lyft Inc. (SPB: LYFT) снизилась на 5,4%. Американский сервис заказа такси сократил чистый убыток во втором квартале, однако выручка и число активных пользователей упали более чем наполовину на фоне негативных последствий пандемии коронавируса. При этом руководство компании сообщило, что ей придется приостановить операции в Калифорнии, если она не сможет обжаловать решение суда Сан-Франциско, который постановил, что Lyft и другой сервис заказа такси Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. должны классифицировать водителей как своих сотрудников.

Бумаги Uber Technologies потеряли в цене 1,2%.

Рыночная стоимость 3M Co. (SPB: MMM) выросла почти на 1%. Американская компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, сообщила о "повсеместном улучшении" тенденций в области продаж в прошлом месяце. Общий объем продаж в июле увеличился на 6%, до $2,8 млрд.

Акции Tapestry Inc. (SPB: TPR), которой принадлежат модные бренды Coach и Kate Spade, подешевели на 1,1%, несмотря на то, что продажи компании в четвертом финансовом квартале превзошли прогнозы аналитиков, а убыток оказался меньше, чем ожидалось.

Капитализация Fat Brands Inc. взлетела на 98,6%, после того как владелец сети ресторанов быстрого питания Fatburger объявил о приобретении сети Johnny Rockets Group Inc. у частной инвестиционной компании Sun Capital Partners примерно за $25 млн. Сделку предполагается завершить в сентябре.

Котировки бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) выросли на 1,8% на фоне сообщений СМИ, что компания намерена ввести ряд пакетов услуг, которые дадут возможность ее клиентам подписаться сразу на несколько цифровых сервисов при экономии на ежемесячной оплате. Ожидается, что Apple объявит о программе, которая получила название Apple One, в начале октября вместе с представлением следующей линейки iPhone.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 80,12 пункта (0,29%) - до 27896,72 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 6,92 пункта (0,20%) и составил 3373,43 пункта. В ходе торгов значение индикатора коснулось отметки 3387,24 пункта, ненадолго превысив исторический максимум в 3386,15 пункта, установленный на закрытие торгов 19 февраля.

Nasdaq Composite вырос на 30,27 пункта (0,27%) - до 11042,50 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу.

Инвесторы проявляют осторожность на фоне отсутствия прогресса в переговорах о новом пакете стимулирующих мер в США, а также сомнений в скором восстановлении экономики Китая, говорят аналитики.

Темпы роста промпроизводства в Китае в июле 2020 года сохранились на уровне предыдущего месяца, тогда как розничные продажи, вопреки ожиданиям рынка, продолжили снижаться.

Объем промышленного производства в прошлом месяце увеличился на 4,8% по сравнению с июлем прошлого года, как и в июне, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 5,1%. Респонденты The Wall Street Journal ожидали повышения на 5%.

Розничные продажи в Китае в июле неожиданно снизились на 1,1% в годовом выражении после падения на 1,8% месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов Trading Economics предусматривал рост на 0,1%. Аналитики The Wall Street Journal ожидали сохранения показателя без изменений.

Падение розничных продаж отмечается седьмой месяц подряд. В январе-июле розничные продажи упали на 9,9%.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-июле сократились на 1,6% в годовом выражении - до 32,92 трлн юаней. Показатель совпал с консенсус-прогноз аналитиков Trading Economics. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали более значительное снижение - на 1,8%. Для сравнения: в январе-июне падение составляло 3,1%.

Японский индекс Nikkei 225 в пятницу повышается на 0,1%.

Котировки акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. растут на 0,1%, производителя потребительской электроники Sony Corp.- на 1,8%.

Акции инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. дешевеют на 1,6%. Также снижаются в цене бумаги автопроизводителей, включая Toyota Motor Corp. (-1,2%) и Honda Motor Co. (-1,7%)

Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 0,3%, гонконгский Hang Seng практически не меняется.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings опустились в ходе торгов в Гонконге на 0,9%, нефтяной компании PetroChina - на 0,7%. Цена бумаг производителя продуктов питания WH Group Ltd. опустилась на 1,2%, производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. - на 0,9%.

Акции китайской телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) Ltd. прибавляют в цене 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi снижается на 1,2%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,2%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - на 1,6%.

Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. дорожают на 1,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,2%.

Рыночная стоимость одной из ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group повысилась на 0,1%, Rio Tinto снизилась на 0,6%.

Котировки бумаг нефтепроизводителей растут, включая Beach Energy (+1,7%) и Woodside Petroleum (+0,4%).

Цены на нефть эталонных марок в пятницу умеренно растут после снижения по итогам предыдущих торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $45,12 за баррель, что на $0,16 (0,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,47 (1%), до $44,96 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,14 (0,33%), до $42,38 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,43 (1%), до $42,24 за баррель.

В четверг на нефтяные цены оказало давление снижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза нефтяного спроса в 2020-2021 гг. МЭА понизило оценку мирового спроса на нефть в 2020 году на 140 тыс. б/с - до 91,9 млн б/с, оценка на 2021 год уменьшена на 240 тыс. б/с - до 97,1 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете агентства.

Помимо этого, МЭА сообщило, что предложение нефти в мире в июле выросло на 2,5 млн б/с - до 90 млн б/с после того, как Саудовская Аравия прекратила свое добровольное сокращение на 1 млн б/с, ОАЭ существенно нарастили добычу, превысив свои обязательства по сделке ОПЕК+, а добыча в США начала восстанавливаться.

Однако аналитики считают, что отчет МЭА окажет лишь кратковременное влияние на цены, поскольку нефтяной рынок поддерживают данные Минэнерго США о продолжающемся снижении запасов нефти в стране, пишет MarketWatch. В среду ведомство сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти сократились по итогам третьей недели подряд.

По словам главного рыночного аналитика The Price Futures Group Фила Флинна, эти данные свидетельствуют о восстановлении спроса в США и возможном глобальном дефиците предложения. Эксперт также отметил, что, согласно докладу МЭА, мировой спрос в июне превысил предложение.

"Если не произойдет значительного отката из-за приостановки деятельности на фоне второй волны (коронавируса - ИФ) или обвала фондовых рынков, перспективы роста нефтяных цен к концу года выглядят крайне вероятными", - сказал он.

Тем временем новость о достижении соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) "устранила некоторый геополитический риск" на нефтяном рынке, отмечает главный рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что лидеры Израиля и ОАЭ в ближайшие три недели приедут в Вашингтон для подписания соглашения о нормализации отношений между странами.