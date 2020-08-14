14 августа 2020 года 09:51
Утренние прогнозы: фондовые "быки" взяли перерыв, но уходить не торопятся
Умеренно позитивный внешний фон располагает российские акции к незначительному росту в начале торгов пятницы, полагают аналитики.
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в четверг выросли, при этом рублевый индикатор обновил очередной пик с февраля, поднявшись до 3081 пункта, а долларовый РТС достиг очередного максимума с марта 1326 пунктов. Следующими целями повышения индексов, вероятно, станут уровни 3100 и 1350 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3050-3115 пунктов. Утром можно ожидать незначительных изменений российских фондовых индексов и рубля, которые могут немного снизиться ввиду ухудшения настроений на американских биржах накануне. В целом оптимизм зарубежных площадках, однако, восстанавливается, что, вероятно, произойдет и на рынке РФ по ходу сессии. Инвесторы будут ждать макроэкономических данных из Европы и США, а также корпоративных новостей из России. В целом очевидно, что "быки" все еще не намерены уходить с рынка".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0.1-0.5%, в диапазоне 3085-3095 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3070, 3060 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3100, 3120 п. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи может приблизиться к отметке 3100 п. и перейти в состояние временного равновесия около указанного уровня. Этому способствует умеренно позитивный внешний фон, сложившийся сегодня утром.
Во второй половине дня в Европе и США состоится публикация большого количества значимых макроэкономических показателей, которые в целом могут иметь неоднозначный характер".
"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем разнонаправленную динамику. Из важной статистики - данные по промпроизводству, розничным продажам и безработице Китая, торговому балансу еврозоны, крупный блок макроиндикаторов в США. Прогноз по индексу Мосбиржи: диапазон 3050-3100 пунктов. ".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Технически Индекс Мосбиржи выглядит сильно перекупленным. Коррекция может пройти в любое время. Не исключено, что это мы увидим сегодня под вечер на традиционном желании сократить лонги в преддверии выходных. Нивелировать это желание может только хороший внешний фон. Пока же, перед открытием нашего рынка, его можно назвать нейтральным. Американские фьючерсы сейчас торгуются в районе нашего закрытия, нефть по-прежнему не подает признаков жизни, находясь чуть выше 45 долларов за баррель. Так что ждем открытия рынка недалеко от вчерашнего закрытия".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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14 августа 2020 года 14:24
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций EPAM Systems на 4% - до $270, сообщается в обзоре инвестбанка.
Между тем рекомендация (рейтинг) "продавать" для этих бумаг была подтверждена.
"Мы по-прежнему советуем фиксировать прибыль в акциях EPAM", - говорится в обзоре.
Текущая стоимость... читать дальше
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14 августа 2020 года 13:50
Финансовые результаты X5 Retail за 2К20 продемонстрировали продолжение позитивных трендов, на которые компания смогла выйти благодаря грамотному использованию своих конкурентных преимуществ, отмечается в обзоре Газпромбанка. Аналитики банка видят потенциал для консенсусных повышений прогнозов, а... читать дальше
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14 августа 2020 года 13:24
После укрепления в четверг рубль в пятницу сможет ослабеть до 73,5, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Инвесторы в пятницу будут проявлять осторожность в преддверии переговоров США и Китая по торговой сделке. Учитывая недавний рост... читать дальше
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14 августа 2020 года 13:05
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 73-74,50 руб./долл. и 87-89 рублей за евро, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР).
"На этой неделе главной темой повестки будут новости из Белоруссии. Однако они пока существенного влияния на рынки... читать дальше
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14 августа 2020 года 12:40
Потенциальное появление большей ясности в отношении дивидендов "Норильского никеля" и развитие ситуации в позитивном для "РусАла" ключе стоило бы считать сигналом для увеличения позиций в еврооблигациях алюминиевого производителя, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".
Менеджмент "РусАла" весьма... читать дальше
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14 августа 2020 года 12:03
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти", говорится в комментарии инвесткомпании.
"Отказ от выплаты итоговых дивидендов за 2019 г. был ошибкой, повлиявшей на стоимость акций "Татнефти". Компания намерена вскоре вернуться к выплате... читать дальше
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14 августа 2020 года 11:43
Москва. 14 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз вместе с нефтью, золотом и фондовой Европой после недельного ралли; индекс МосБиржи откатился в район 3055 пунктов, при этом выросли акции "НОВАТЭКа" на дивидендных новостях. читать дальше
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14 августа 2020 года 11:35
Рубль укрепился в первой половине августа после крупных дивидендных выплат, но его позиции остаются шаткими, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Позиции рубля между тем остаются шаткими, снижающийся интерес глобальных инвесторов к российскому долговому рынку, а также... читать дальше
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14 августа 2020 года 11:16
Доходности российских гособлигаций в четверг прибавили еще 2-5 бп, обновив месячные максимумы по большинству бенчмарков, говорится в комментарии Росбанка. Аналитики банка считают, что ключевым драйвером для того, чтобы доходности ОФЗ перешли к снижению, могла бы стать конкретизация плана Минфина... читать дальше
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14 августа 2020 года 10:57
(добавлена таблица)
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с 337 рублей до 360 рублей за штуку и с $9,4 до $10,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Кроме того,... читать дальше
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14 августа 2020 года 10:38
(добавлен текст после 2-го абзаца)
Признаки восстановления макроэкономических показателей сдерживали рост цен на казначейские облигации США и золото, одновременно поддержав спрос на акции и облигации с развивающихся рынков (EM), с 6 по 13 августа 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега... читать дальше
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14 августа 2020 года 10:29
Москва. 14 августа. Доллар и евро незначительно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне небольшого укрепления цен на нефть. читать дальше
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14 августа 2020 года 10:27
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $37 до $45 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до... читать дальше
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14 августа 2020 года 10:21
Москва. 14 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
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14 августа 2020 года 10:19
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с 337 рублей до 360 рублей за штуку и с $9,4 до $10,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг... читать дальше
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