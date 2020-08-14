Утренние прогнозы: фондовые "быки" взяли перерыв, но уходить не торопятся

Умеренно позитивный внешний фон располагает российские акции к незначительному росту в начале торгов пятницы, полагают аналитики.

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в четверг выросли, при этом рублевый индикатор обновил очередной пик с февраля, поднявшись до 3081 пункта, а долларовый РТС достиг очередного максимума с марта 1326 пунктов. Следующими целями повышения индексов, вероятно, станут уровни 3100 и 1350 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3050-3115 пунктов. Утром можно ожидать незначительных изменений российских фондовых индексов и рубля, которые могут немного снизиться ввиду ухудшения настроений на американских биржах накануне. В целом оптимизм зарубежных площадках, однако, восстанавливается, что, вероятно, произойдет и на рынке РФ по ходу сессии. Инвесторы будут ждать макроэкономических данных из Европы и США, а также корпоративных новостей из России. В целом очевидно, что "быки" все еще не намерены уходить с рынка".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0.1-0.5%, в диапазоне 3085-3095 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3070, 3060 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3100, 3120 п. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи может приблизиться к отметке 3100 п. и перейти в состояние временного равновесия около указанного уровня. Этому способствует умеренно позитивный внешний фон, сложившийся сегодня утром. Во второй половине дня в Европе и США состоится публикация большого количества значимых макроэкономических показателей, которые в целом могут иметь неоднозначный характер".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем разнонаправленную динамику. Из важной статистики - данные по промпроизводству, розничным продажам и безработице Китая, торговому балансу еврозоны, крупный блок макроиндикаторов в США. Прогноз по индексу Мосбиржи: диапазон 3050-3100 пунктов. ".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Технически Индекс Мосбиржи выглядит сильно перекупленным. Коррекция может пройти в любое время. Не исключено, что это мы увидим сегодня под вечер на традиционном желании сократить лонги в преддверии выходных. Нивелировать это желание может только хороший внешний фон. Пока же, перед открытием нашего рынка, его можно назвать нейтральным. Американские фьючерсы сейчас торгуются в районе нашего закрытия, нефть по-прежнему не подает признаков жизни, находясь чуть выше 45 долларов за баррель. Так что ждем открытия рынка недалеко от вчерашнего закрытия".