Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 3085-3095 п. - "Алго Капитал"

Аналитики "Алго Капитала" полагают, что торги пятницы откроются с умеренным отклонением индекса Мосбиржи в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3085-3095 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3070, 3060 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3100, 3120 п., сообщается в комментарии инвесткомпании.

"После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи может приблизиться к отметке 3100 п. и перейти в состояние временного равновесия около указанного уровня. Этому способствует умеренно позитивный внешний фон, сложившийся в пятницу утром.

Во второй половине дня в Европе и США состоится публикация большого количества значимых макроэкономических показателей, которые в целом могут иметь неоднозначный характер. Скорее всего, они не укажут внешним рынкам явного направления. Но все же стоит обратить внимание на июльские данные по изменению объема розничных продаж в США (15:30 МСК) и на июльскую статистику по изменению объемов промышленного производства в США (16:15 МСК) ", - отмечает старший риск-менеджер компании Виталий Манжос.