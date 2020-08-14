.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль может начать торги пятницы с консолидации - Промсвязьбанк
.
14 августа 2020 года 09:23
Рубль может начать торги пятницы с консолидации - Промсвязьбанк
Перед открытием торгов в пятницу на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основным поводом к покупкам, по мнению эксперта, может стать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent демонстрирует восстановление выше 45 долларов за баррель. "При этом динамика валют развивающихся стран не дает дополнительных поводов для направленного движения в рубле, - подчеркивает Зварич. - Несмотря на это в начале сессии ожидаем перехода пары доллар/рубль в консолидацию у достигнутых уровней с попытками восстановления. Этому может поспособствовать желание части спекулятивно настроенных инвесторов зафиксировать прибыль по коротким позициям в американской валюте в преддверии выходных, что позволит доллару выйти выше 73 рублей. В дальнейшем давление на рубль может сохраниться, что позволит американской валюте продолжить отыгрывать потери четверга. Отметим, что в ходе сессии ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в верхней половине диапазона 70-75 рублей". Аналитик ПСБ напоминает, что по итогам предыдущей сессии рубль укрепился к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар снизился на 1,1%, отступив чуть ниже 73 рублей, евро потерял 0,7%, закончив четверг в районе 86,2 рубля.
.
14 августа 2020 года 14:24
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций EPAM Systems на 4% - до $270, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация (рейтинг) "продавать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы по-прежнему советуем фиксировать прибыль в акциях EPAM", - говорится в обзоре. Текущая стоимость... читать дальше
.14 августа 2020 года 13:50
Финансовые результаты X5 Retail за 2К20 продемонстрировали продолжение позитивных трендов, на которые компания смогла выйти благодаря грамотному использованию своих конкурентных преимуществ, отмечается в обзоре Газпромбанка. Аналитики банка видят потенциал для консенсусных повышений прогнозов, а... читать дальше
.14 августа 2020 года 13:24
После укрепления в четверг рубль в пятницу сможет ослабеть до 73,5, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Инвесторы в пятницу будут проявлять осторожность в преддверии переговоров США и Китая по торговой сделке. Учитывая недавний рост... читать дальше
.14 августа 2020 года 13:05
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 73-74,50 руб./долл. и 87-89 рублей за евро, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР). "На этой неделе главной темой повестки будут новости из Белоруссии. Однако они пока существенного влияния на рынки... читать дальше
.14 августа 2020 года 12:40
Благоприятное для РусАла прояснение ситуации с дивидендами Норникеля могло бы стать сигналом для покупки евробондов алюминиевого производителя - "ВТБ Капитал"
Потенциальное появление большей ясности в отношении дивидендов "Норильского никеля" и развитие ситуации в позитивном для "РусАла" ключе стоило бы считать сигналом для увеличения позиций в еврооблигациях алюминиевого производителя, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Менеджмент "РусАла" весьма... читать дальше
.14 августа 2020 года 12:03
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти", говорится в комментарии инвесткомпании. "Отказ от выплаты итоговых дивидендов за 2019 г. был ошибкой, повлиявшей на стоимость акций "Татнефти". Компания намерена вскоре вернуться к выплате... читать дальше
.14 августа 2020 года 11:43
Москва. 14 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз вместе с нефтью, золотом и фондовой Европой после недельного ралли; индекс МосБиржи откатился в район 3055 пунктов, при этом выросли акции "НОВАТЭКа" на дивидендных новостях. читать дальше
.14 августа 2020 года 11:35
Рубль укрепился в первой половине августа после крупных дивидендных выплат, но его позиции остаются шаткими, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Позиции рубля между тем остаются шаткими, снижающийся интерес глобальных инвесторов к российскому долговому рынку, а также... читать дальше
.14 августа 2020 года 11:16
Доходности российских гособлигаций в четверг прибавили еще 2-5 бп, обновив месячные максимумы по большинству бенчмарков, говорится в комментарии Росбанка. Аналитики банка считают, что ключевым драйвером для того, чтобы доходности ОФЗ перешли к снижению, могла бы стать конкретизация плана Минфина... читать дальше
.14 августа 2020 года 10:57
(добавлена таблица) Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с 337 рублей до 360 рублей за штуку и с $9,4 до $10,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того,... читать дальше
.14 августа 2020 года 10:38
(добавлен текст после 2-го абзаца) Признаки восстановления макроэкономических показателей сдерживали рост цен на казначейские облигации США и золото, одновременно поддержав спрос на акции и облигации с развивающихся рынков (EM), с 6 по 13 августа 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега... читать дальше
.14 августа 2020 года 10:29
Москва. 14 августа. Доллар и евро незначительно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне небольшого укрепления цен на нефть. читать дальше
.14 августа 2020 года 10:27
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $37 до $45 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до... читать дальше
.14 августа 2020 года 10:21
Москва. 14 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
.14 августа 2020 года 10:19
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с 337 рублей до 360 рублей за штуку и с $9,4 до $10,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, рекомендация для этих бумаг... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.