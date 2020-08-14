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14 августа 2020 года 09:11
Риски вложений в "Юнипро" возрастают с учетом возможного очередного переноса запуска новых мощностей - "ВТБ Капитал"
(повтор) Инвесторам необходимо пересмотреть соотношение риска и доходности по акциям "Юнипро" и учесть сценарий потенциального переноса запуска новых мощностей еще на шесть месяцев, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка "ВТБ Капитал" Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой. Как сообщалось, "ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Юнипро" до "продавать". Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертами инвестбанка, составляет 2,5 рубля за штуку. По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", главные выводы из презентации гендиректора "Юнипро" заключаются в том, что запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС перенесен еще на девять месяцев, а капиталовложения в проект увеличиваются на 5% (по сравнению с планами, представленными 10 марта 2020 год). Хотя ссылка на затруднения из-за пандемии может показаться обоснованной, это уже седьмой перенос сроков завершения проекта, что ставит под сомнение его реализуемость в принципе, считают эксперты. По их оценкам, если третий энергоблок не будет введен в эксплуатацию и в 2021 году, дивидендный фактор привлекательности "Юнипро" будет фактически сведен к нулю. В этом сценарии чистая прибыль компании за 2021 год, по прогнозам "ВТБ Капитала", может сократиться до 8,6 млрд рублей - минимума за период с 2009 года, так как у компании закончатся оставшиеся платежи по ДПМ-1. Как следствие, руководству придется решать, сохранять или нет дивидендные выплаты в объеме 14 млрд рублей (доходность 7,8%) при чистой прибыли в 8,6 млрд рублей, подчеркивают аналитики. "Балансовые показатели "Юнипро" недостаточно сильны для финансирования дивидендов из заемных средств, но при выборе такого варианта дивиденды будут выплачиваться за счет долга второй год подряд. В итоге, по нашим расчетам, "Юнипро" потребуется 10 млрд рублей для выполнения своих текущих обязательств по дивидендам и капиталовложениям только за 2019 год, при этом у нас нет уверенности, что немецкая Uniper, как мажоритарный акционер, не допускавшая наращивания долга российской дочерней компанией последние 13 лет, вдруг изменит свою позицию", - говорится в обзоре. Еще 12 месяцев назад этот сценарий казался фантастическим, но в настоящее время, после переноса запуска энергоблока на конец I полугодия 2021 года, он уже наполовину сбылся, отмечают эксперты. При таком развитии событий "Юнипро" потеряет статус плательщика щедрых дивидендов. Без третьего энергоблока Березовской ГРЭС компания будет обеспечивать дивидендную доходность не более 4-6%, а увеличить дивиденды она сможет, только когда прибыль начнут приносить более крупные проекты (которые сначала нужно выиграть на конкурсном отборе по ДПМ-2), полагают они. К тому же дивиденды во многом обеспечиваются угольной генерацией, доля которой в EBITDA за 2019-2020 годы, по их оценке, будет превышать уровень 25%, являющийся общепринятым пороговым значением. "После седьмого подряд переноса запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС - теперь на первое полугодие 2021 года - мы посчитали необходимым проанализировать жизнеспособность высоких дивидендов "Юнипро" в сценарии дальнейших задержек ввода реконструируемой мощности. Согласно нашим расчетам, инвесторам необходимо пересмотреть соотношение риска и доходности по акциям компании, поскольку обеспечиваемая во многом угольной генерацией дивидендная доходность в 7,8%, возможно, не стоит того, чтобы ее ждать. Причем даже этот уровень доходности в зоне риска, если третий энергоблок не будет запущен в 2021 году", - пишут аналитики. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 2,98 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,76 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Юнипро
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