Изменения цен евробондов РФ в четверг незначительные на фоне стабилизации процентных ставок в развитых странах

Москва. 13 августа. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг незначительные после падения накануне на фоне наметившейся стабилизации процентных ставок в развитых странах. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной ценовой динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию среды и составила 116% от номинала, что соответствует доходности 1,57% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 0,4 базисного пункта, составив 102,32% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 0,15% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 0,5 пункта и составил 142 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 11 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 148,24% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 2,97% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене всего на 6 базисных пунктов, подешевев до 143% от номинала (доходность выросла на 0,3 базисных пункта, до 2,93% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 2,5 базисных пункта - до 117,265% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 1,61% годовых), а с погашением в 2023 году - не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 112,02% от номинала (доходность снизилась почти на 1 базисный пункт, до 0,91% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 20 базисных пунктов - до 143,42% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 2,91% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 5 базисных пунктов, до 114,24% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 2,015% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торговались в боковом диапазоне, доходности стабилизировались на уровнях закрытия среды. После распродаж, которые отмечались накануне, на долговых рынках развивающихся стран в четверг отмечается стабилизация, которой, в свою очередь, способствовала опубликованная в США статистика по обращениям за пособием по безработице. В частности, показатель сократился вторую неделю подряд, причем довольно сильно, что свидетельствует о постепенной нормализации ситуации на американском рынке труда. Кроме того, определенную поддержку российским еврооблигациям оказали высокие мировые цены на нефть, выше $45 за баррель сорта Brent, что является максимумом с марта этого года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 8 августа, сократилось на 228 тыс. и составило 963 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Таким образом, число заявок опустилось ниже отметки в 1 млн впервые с марта - с начала пандемии коронавирусной инфекции. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,191 млн, а не 1,186 млн, как сообщалось изначально. Эксперты ожидали снижения показателя до 1,120 млн, свидетельствуют данные Trading Economics. Количество заявок существенно снизилось по сравнению с пиковым уровнем в 6,9 млн, зафиксированным в конце марта, однако остается высоким по историческим меркам.