Рубль вечером растет к доллару, отыграл потери и повышается к евро на фоне фиксации прибыли игроками

Москва. 13 августа. Доллар снижается, евро после повышения в первой половине дня также развернулся вниз и дешевеет на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль активно повышается к бивалютной корзине, сумев отыграть часть падения по итогам предыдущего торгового дня.

Курс доллара США составил 73,03 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 68 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,32 руб./EUR1, подешевев на 52 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 60,8 копейки - до 79,01 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно повышается к доллару и евро на вечерних торгах на фоне фиксации прибыли по коротким позициям после сильного падения накануне. Ситуация на внутреннем валютном рынке улучшилась вслед за другими валютными площадками emerging markets благодаря стабилизации динамики турецкой лиры после разразившегося в этой стране на предыдущей неделе сильного валютного кризиса.

Участники валютного рынка продолжают отслеживать факторы, влияющие на курсообразование пары "евро-доллар" на Forex, в частности, ожидают развития событий относительно принятия Конгрессом нового пакета стимулирования экономики. Американские законодатели не могут договориться относительно объемов программы, в результате чего президент США Дональд Трамп в минувшие выходные подписал в обход Конгресса указ о частичном возврате выплат безработным за счет средств из фонда помощи при чрезвычайных ситуациях.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси ранее на этой неделе заявили, что стороны далеки от заключения соглашения, однако многие инвесторы надеются, что сделка неизбежна, пишет CNBC.

Одним из камней преткновения в переговорах является размер помощи местным властям. Демократы настаивают на выделении им $950 млрд, в то время как республиканцы, которые не включили эту помощь в свой изначальный проект, хотят ограничиться $150 млрд, ссылаясь на обеспокоенность по поводу бюджетного дефицита и долга США.

На днях Трамп написал в Twitter, что демократы "хотят помощи только для возглавляемых демократами штатов и городов".

Кроме того, участники торгов находятся в ожидании американо-китайских переговоров на тему выполнения первой фазы торговой сделки, которые состоятся в формате видеоконференции 15 августа.

Китай надеется, что Соединенные Штаты прекратят ограничительные и дискриминационные действия в отношении китайских компаний и создадут условия для реализации первой фазы торговой сделки, сказал в четверг на пресс-конференции помощник министра торговли КНР Жэнь Хунбинь.

Он подчеркнул, что пандемия коронавируса и меры экспортного контроля США, несомненно, повлияли на покупку Китаем американских товаров и услуг.

В свою очередь, Трамп в преддверии переговоров обвинил некоторые американские СМИ в том, что они куплены Китаем. "Они всегда говорят "Россия", но не упоминают Китай, потому что большинство этих людей подкупили Китай", - сказал Трамп в интервью телеведущей канала Fox Business Марии Бартиромо.

Трамп добавил, что "Китай - это большой горшок с золотом", именно поэтому СМИ предпочитают обвинять Россию, а не Китай, во вмешательстве во внутренние дела США.

Американский президент назвал Пекин "большой проблемой", подчеркнув при этом, что именно он сделал эту проблему "существенно меньшей".

Тем временем, США сохранили пошлины на товары из Евросоюза объемом $7,5 млрд, сообщило торговое представительство страны. Пошлины сохранены в размере 15% на самолеты, 25% - на остальные товары.

Такое решение было принято в связи с субсидированием производства гражданских самолетов в ЕС, в частности, во Франции, Германии и Испании, а также в Великобритании, отмечается в сообщении ведомства. "ЕС и страны-члены не приняли мер, необходимых для исполнения решений ВТО", - заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Всемирная торговая организация (ВТО) в октябре 2019 года официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

Президент Трамп раскритиковал ЕС, заявив, что Евросоюз использует США. "ЕС почти так же плох, как и Китай. Никому не нравится, когда я говорю так, люди говорят - они же наши союзники, но они жестко используют нас, они не платят (в бюджет) НАТО", - сказал он в четверг в интервью ведущей телеканала Fox Business Марии Бартиромо.

"Германия растрачивает миллиарды и миллиарды долларов. Мы полагаем, что защищаем их, а они платят огромные деньги России за нефть и газ, они платят России за газопровод миллиарды и миллиарды долларов, а мы думаем, что защищаем их от России", - добавил он.

Цены на нефть эталонных марок в четверг вечером ускорили снижение на фоне уменьшения Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза спроса в 2020-2021 гг.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 0,75% - до $45,09 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились в цене на 0,82%, до $42,32 за баррель.

МЭА понизило оценку мирового спроса на нефть в 2020 году на 140 тыс. баррелей в сутки - до 91,9 млн баррелей в сутки, оценка на 2021 год уменьшена на 240 тыс. баррелей в сутки - до 97,1 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете.

Помимо этого, агентство сообщило, что предложение нефти в мире в июле выросло на 2,5 млн баррелей в сутки - до 90 млн баррелей в сутки после того, как Саудовская Аравия прекратила свое добровольное сокращение на 1 млн баррелей в сутки, ОАЭ существенно нарастили добычу, превысив свои обязательства по сделке ОПЕК+, а добыча в США начала восстанавливаться.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, к концу торговой сессии четверга рубль заметно укреплялся к доллару наряду с основными валютами-аналогами на развивающихся рынках. "Росли турецкая лира, бразильский реал и южноафриканский рэнд. Кроме того, доллар слабел к корзине основных мировых валют, а данные по рынку труда в США (в частности, количество первичных заявок на получение пособий по безработице оказалось ниже ожиданий рынка и впервые с марта текущего года опустилось ниже 1 млн) лишь усилили снижение американской валюты. Общая ситуация на глобальных площадках сохранялась при этом неоднозначной, и говорить об улучшении аппетита инвесторов к риску, глядя на ослабление доллара, можно было лишь с натяжкой. Более вероятно, что рубль и валюты-аналоги укреплялись вслед за турецкой лирой, которая в последние дни отыгрывает позиции после серьезной девальвации, двигая за собой вверх и другие валюты EM. Евро на российском рынке к концу дня также перешел к снижению после уверенного роста значительную часть сессии, даже несмотря на продолжающееся укрепление в паре с долларом на международном рынке", - подчеркивает Кравченко.

"На "Московской бирже" рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. При этом национальная валюта, как и российский фондовый рынок, в рамках сессии четверга проигнорировала преобладание продаж на рынке энергоносителей. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не давала дополнительных ориентиров инвесторам. Несмотря на это, рубль смог показать уверенный рост. В результате пара "доллар-рубль" продолжает консолидироваться в верхней половине диапазона 70-75 руб./$1, не имея идей для направленного движения. На наш взгляд, данная тенденция может сохраниться до конца недели", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

ЦБ РФ 10 и 11 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России.

ЦБ РФ 7 августа продал валюту также на 3,1 млрд рублей, в то время как 4, 5 и 6 августа регулятор продавал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 3 августа объем продажи валюты составил 5,8 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 28 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 августа на 37,16 копейки, до 73,6067 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0839 рубля, до 87,0399 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 23,01 копейки по отношению к среде и составил 73,5338 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 3,59 копейки и составил 73,4558 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 514,837 млн, из которых $448,774 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 26,063 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 94,21 копейки, до 86,9911 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 50,77 копейки и составил 86,952 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR346,28 млн, из которых EUR132,872 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR213,403 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с прошлым торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,28% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,37% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 4,47% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 4,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего торгового дня - 4,62% годовых.