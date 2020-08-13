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13 августа 2020 года 19:24

Рынок акций РФ "переписал" максимум индекса МосБиржи с конца февраля во главе с Яндексом

Москва. 13 августа. Рынок акций РФ в четверг продолжил подъем, несмотря на коррекционные сигналы с внешних площадок, индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля во главе с подскочившими до новых вершин бумагами "Яндекса" после их включения в расчет индекса MSCI Russia.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3080,44 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1326,13 пункта (+1,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,2%.

Доллар просел до 73,17 рубля (-0,54 рубля), золото подросло до $1957,1 за тройскую унцию (+0,4%).

Акции "Яндекса" выросли на 3,2% - до 4457 рублей, максимум сделок и новый пик составил 4554,2 рубля за штуку, при этом бумаги заняли второе место по оборотам торгов на бирже после Сбербанка (MOEX: SBER). Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил акции "Яндекса" в индекс MSCI Russia Standard с весом 8,1% после очередного квартального пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 13 августа по московскому времени, говорится в сообщении провайдера. Все изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов. Вес акций "Яндекса" в индексе МосБиржи составляет чуть менее 7%.

Также выросли акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "Мосбиржи" (+1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), Сбербанка (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%).

Подешевели акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "префы" "Россетей" (-2%).

Скорректированная EBITDA "РусАла" упала в I полугодии 2020 года на 58% к аналогичному периоду прошлого года, до $219 млн, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $226 млн.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, индекс МосБиржи продолжает устанавливать новые локальные максимумы, сокращая расстояние до исторических, установленных в начале года. В текущий момент рынок закрепился в диапазоне 3050-3100 пунктов и может предпринять попытку тестирования его верхней границы. При этом в ходе пятничных торгов важным фактором для рынков станет статистика: будут опубликованы данные по промпроизводству в Китае, а вечером выйдут цифры по розничным продажам в США. Последний индикатор может разочаровать инвесторов и способствовать активизации продаж по широкому спектру рисковых активов в конце недели.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, пока в Европе инвесторы испытывали сомнения, российский рынок акций в четверг продолжил восстанавливаться, чему способствовал ряд корпоративных новостей. Включение бумаг "Яндекса" в индекс MSCI Russia должно позитивно отразиться на их ликвидности, а также интересе нерезидентов. Это приведет к притоку в бумаги со стороны пассивных фондов порядка $1,0-1,5 млрд, что примерно эквивалентно двухнедельному обороту (Нью Йорк + Москва) по бумагам компании. Показатель FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) "Яндекса" оценен в 0,95. В результате капитализация IT-компании с поправкой на FIF немного недотягивала до аналогичного показателя "Норникеля" в битве за четвертое место в индексе MSCI Russia, что дает бумаге повышенный вес в индексе MSCI Russia 10/40. Впрочем, пересмотр последнего будет осуществляться по ценам закрытия на 19 августа, так что расклад сил еще может измениться в любую сторону.

В бумагах "РусАла" преобладал пессимизм, так как отчетность за I полугодие показала падение скорректированной EBITDA на 59% из-за падения мировых цен на алюминий. Снижение прибыли повышает актуальность получения дивидендов от ГМК "Норникель" в полном объеме для обслуживания собственных обязательств компании.

В Германии отмечен резкий рост заболеваемости COVID-19 на фоне общественного неприятия масочно-перчаточного режима. Американские новости об отсутствии согласия демократов и республиканцев по экономическому пакету также заставляют сомневаться в дальнейшем дожде "бесплатных" денег. Если еще обратить внимание на заявление экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу, что экономика США демонстрирует способность восстановиться без дополнительной помощи, то рынкам вовсе стоит задуматься о длительности сверх мягкой политики ФРС, отмечает аналитик.

Нефть в четверг просела, но слабый доллар защищал ее от какого-либо резкого падения. Международное энергетическое агентство ухудшило собственный прогноз падения спроса на нефть в текущем году на 140 тыс. б/с - до 8,1 млн б/с. Таким образом, средний показатель спроса составит 91,9 млн б/с. Основным источником слабости остается спрос на авиатопливо, поскольку именно в этой индустрии происходит самое медленное восстановление. В апреле километраж авиаперевозок упал на 80%, а в июле этот показатель все еще демонстрировал падение на 67%. Опасения вполне обоснованные, но наиболее активное восстановление авиаперевозок началось в августе. Поэтому показатель километража полетов будет уже не столь удручающим. Если еще вспомнить о росте продаж автомобилей в Китае, то последствием COVID-19 может стать то, что потребители будут склонны к использованию личного транспорта вместо общественного для профилактики безопасности своего здоровья, считает аналитик.

Американский рынок испытывает неуверенность из-за отсутствия соглашения между демократами и республиканцами по экономическому пакету. Выходящая в США статистика все больше подтверждает слова Кадлоу о том, что экономика может и не нуждаться в дополнительных стимулах (данные по первичным обращениям за пособием по безработице демонстрирует существенное улучшение), полагает Кочетков.

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, обязательный приток средств пассивных фондов в бумаги "Яндекса" составит минимум $880 млн, что потребует 6 дней, чтобы покрыть 3-месячный среднесуточный объемов торгов на уровне $147 млн. Благодаря этому событию вес акций "Яндекса" превысит вес бумаг "Норильского никеля" в индексе MSCI, что должно привести к техническому включению этих бумаг в состав 4 основных компаний индекса MSCI Russia 10/40, перед "Норникелем". Это приведет к дальнейшему притоку, особенно из европейских фондов, привязанных к индексу MSCI 10/40. Дата отсечки по индексу MSCI 10/40 наступает 19 августа. Еще одним действием индексного провайдера в ходе квартального пересмотра стало увеличение в составе индекса количества акций Polymetal (MOEX: POLY) на 0,33%. Все изменения начнут действовать с 1 сентября, отмечает Волш.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, с технической точки зрения акции "Яндекса" продолжают обновлять исторические максимумы и при этом даже не выглядят перекупленными. Технический индикатор RSI, после небольшой нисходящей коррекции бумаг, вышел из зоны перепроданности и еще обладает потенциалом повышения. Последнее указывает на актуальность сохранения "лонгов" по Яндексу как минимум пока бумаги расположены выше поддержки 4200 руб. Нарастить позиции можно при закреплении выше 4500 руб.

Нефть торгуется в небольшом коррекционном "минусе" после уверенного повышения накануне. Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете, так же как и ОПЕК, ухудшило прогноз по падению мирового спроса на нефть в текущем году до 8,1 млн б/с (с 7,96 млн б/с), а в 2021 году теперь ожидает увеличения спроса на 5,2 млн б/с, на 100 тыс. б/с ниже предыдущего прогноза. Настроения на нефтяном рынке, тем не менее, остаются стабильными.

Индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с февраля (3080 пунктов) и марта (1320 пунктов) соответственно. Индикаторы шли вверх не в последнюю очередь благодаря корпоративным историям, в то время как внешний фон в целом можно назвать нейтральным, отмечает Кожухова.

В четверг преобладала позитивная динамика индексов в Азии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,04%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%), просела Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,5-1,5%), стабилизировалась Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Трейдеры становятся все более уверенными в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы. Во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в четверг влил в финансовую систему 150 млрд юаней (около $21,6 млрд) за счет операций обратного РЕПО для поддержания ликвидности. Это максимальный показатель с 17 июля. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 8 августа, сократилось на 228 тыс. и составило 963 тыс. человек. Число заявок опустилось ниже отметки в 1 млн впервые с марта - с начала пандемии коронавирусной инфекции. Эксперты ожидали снижения показателя до 1,120 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть в четверг умеренно скорректировалась вниз после роста накануне до максимума с начала марта на данных о сокращении запасов в США третью неделю подряд; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $45,16 за баррель (-0,6% и +2,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $42,42 за баррель (-0,6% и +2,6% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,51 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,2 млн баррелей, также сильнее прогнозов сократились запасы бензина и дистиллятов. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,336 млн баррелей.

Тем временем ОПЕК увеличил оценку падения роста спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с оценкой, сделанной месяцем ранее, до 90,6 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+39,9% и +16,3% "префы"), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+11%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+10%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+9,1%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+7,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+7,7%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+7%).

ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group выросли на 3,2% после публикации финотчета компании за II квартал: чистая прибыль выросла на 20,5% в годовом выражении, до 16,275 млрд рублей. Результат Х5 оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (15,643 млрд рублей). Скорректированная чистая прибыль Х5 (до учета единовременного эффекта трансформации сети гипермаркетов "Карусель") выросла на 23,6%, до 16,696 млрд рублей.

Вслед за акциями "Яндекса" выросли ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (+2,9%).

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-7,9% и -5,3% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-6,1%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-5,4%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-4,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 91,764 млрд рублей (из них 14,949 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса" и 20,015 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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