Негативный внешний фон не стал преградой росту рынка акций РФ в четверг - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок в четверг продолжил восходящую динамику, несмотря на негативный внешний фон, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, давление на наши бумаги могла оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел в коррекционное снижение, поддержанное ухудшением прогнозов МЭА по спросу.

Также продажам могла способствовать ситуация на западных фондовых площадках. И если в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 демонстрировали разнонаправленную динамику, удерживая позиции у уровней закрытия предыдущего дня, то в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,9%. Тем не менее, на таком фоне к 18:20 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,5%, поднявшись в район 3070 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Яндекса и "префы" Транснефти, рост которых превысил 4%. Из высоколиквидных бумаг Зварич выделил динамику Роснефти (+2,8%). Хуже рынка торговались НЛМК и EN+, потерявшие 2% и 1,5% соответственно.

"Индекс Мосбиржи продолжает устанавливать новые локальные максимумы, сокращая расстояние до исторических, установленных в начале года. В текущий момент, рынок закрепился в диапазоне 3050-3100 пунктов и может предпринять попытку тестирования его верхней границы. При этом в ходе завтрашних торгов важным фактором для рынков станет статистика. Так, утром будут опубликованы данные по промпроизводству в Китае, а вечером выйдут розничные продажи в США. Последний индикатор может разочаровать инвесторов и способствовать активизации продаж по широкому спектру рисковых активов", - указывает эксперт банка.