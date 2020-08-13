Рубль днем продолжает укрепляться к доллару и дешеветь к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 13 августа. Доллар немного снижается, евро умеренно повышается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего ослабления в паре с евро.

Курс доллара США составил 73,64 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,18 руб./EUR1, подорожав на 33,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,95 копейки - до 79,73 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 августа на 37,16 копейки, до 73,6067 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0839 рубля, до 87,0399 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает демонстрировать разнонаправленное движение к доллару и евро на дневных торгах вслед за их динамикой на глобальном рынке. Валютные трейдеры активизировали продажи доллара на Forex к большинству мировых валют на фоне того, что в Конгрессе США до сих пор нет согласия относительно объемов нового пакета стимулирования экономики.

Это привело к тому, что президент США Дональд Трамп в минувшие выходные подписал в обход Конгресса указ о частичном возврате выплат безработным за счет средств из фонда помощи при чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, участники торгов находятся в ожидании американо-китайских переговоров на тему выполнения первой фазы торговой сделки, которые будут проведены в формате видеоконференции 15 августа.

Китай надеется, что Соединенные Штаты прекратят ограничительные и дискриминационные действия в отношении китайских компаний и создадут условия для реализации первой фазы торговой сделки, сказал в четверг на пресс-конференции помощник министра торговли КНР Жэнь Хунбинь.

Он подчеркнул, что пандемия коронавируса и меры экспортного контроля США, несомненно, повлияли на покупку Китаем американских товаров и услуг.

Между тем, США сохранили пошлины на товары из Евросоюза объемом $7,5 млрд, сообщило торговое представительство страны. Пошлины сохранены в размере 15% на самолеты, 25% - на остальные товары.

Такое решение было принято в связи с субсидированием производства гражданских самолетов в ЕС, в частности, во Франции, Германии и Испании, а также в Великобритании, отмечается в сообщении ведомства. "ЕС и страны-члены не приняли мер, необходимых для исполнения решений ВТО", - заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Всемирная торговая организация (ВТО) в октябре 2019 года официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

Цены на нефть эталонных марок в четверг незначительно опускаются на фоне снижения Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза спроса в 2020-2021 гг.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг снизилась на 0,15% - до $45,36 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились в цене на 0,02%, до $42,66 за баррель.

МЭА понизило оценку мирового спроса на нефть в 2020 году на 140 тыс. баррелей в сутки - до 91,9 млн баррелей в сутки, оценка на 2021 год уменьшена на 240 тыс. баррелей в сутки - до 97,1 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете.

Помимо этого, агентство сообщило, что предложение нефти в мире в июле выросло на 2,5 млн баррелей в сутки - до 90 млн баррелей в сутки после того, как Саудовская Аравия прекратила свое добровольное сокращение на 1 млн баррелей в сутки, ОАЭ существенно нарастили добычу, превысив свои обязательства по сделке ОПЕК+, а добыча в США начала восстанавливаться.

Определенное давление на рубль продолжает оказывать отсутствие поддержки со стороны ЦБ РФ, почти вдвое уменьшившего в августе продажу валюты в рамках бюджетного правила.

ЦБ РФ 10 и 11 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России.

ЦБ РФ 7 августа продал валюту также на 3,1 млрд рублей, в то время как 4, 5 и 6 августа регулятор продавал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 3 августа объем продажи валюты составил 5,8 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 28 млрд рублей.

"Такие факторы как низкое сальдо счета текущих операций и усилившийся вывоз капитала частным сектором в условиях, когда нерезиденты перестали инвестировать в ОФЗ, а ЦБ РФ сокращает объем продажи валюты на локальном рынке (почти в 3 раза в августе покупки ниже, чем были в июне), по нашему мнению, будут способствовать дальнейшему ослаблению рубля (в район 75 руб./$1 при нефти около $45 за баррель Brent)", - полагают аналитики Райффайзенбанка.

"При всем внешнем оптимизме на мировых рынках рубль ведет себя довольно слабо. Десятилетние ОФЗ продолжают дрейфовать вниз, что может создавать давление на российскую валюту. Как итог, доллар по отношению к рублю имеет шансы продолжить восходящий тренд до 76 руб./$1, но для этого сначала надо пройти диапазон 74-74/65 руб./$1", - прогнозирует руководитель инвестиционного направления департамента по работе с состоятельными клиентами МКБ Валентин Журба.

"Позиции рубля остаются шаткими, снижающейся интерес глобальных инвесторов к российскому долговому рынку, а также сократившиеся на прошлой неделе интервенции Минфина продолжают оставаться факторами давления на российскую валюту", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с прошлым торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,28% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,37% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 4,47% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 4,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего торгового дня - 4,62% годовых.