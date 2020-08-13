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13 августа 2020 года 15:49
"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR Х5 на 8%, сохранив рекомендацию "держать"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $37 до $40 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $40,27 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $37,5 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Х5 Синергия
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