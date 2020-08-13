Продление регуляторных послаблений маскирует реальное ухудшение кредитоспособности банков РФ - Moody's

Принятое Банком России решение о продлении и расширении регуляторных послаблений маскирует реальную картину ухудшения показателей кредитоспособности российских банков, считает вице-президент - старший кредитный эксперт рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова.

Банки лишаются стимулов накапливать дополнительный капитал или использовать его более эффективно, что окажет негативное влияние на их кредитоспособность, говорится в сообщении Moody's.

ЦБ РФ 10 августа объявил о принятых решениях в отношении регуляторных послаблений и макропруденциальных мер. Банк России, в частности, продлил для кредитных организаций использование регулятивных послаблений по резервам до конца 2020 года, они должны быть сформированы в полном объеме до 1 июля 2021 года. Кроме того, ЦБ рекомендовал финансовым организациям продлить до конца 2020 года программы по реструктуризации задолженности и не назначать пени и штрафы по кредитам заемщикам, у которых диагностирован коронавирус или сильно ухудшилось материальное положение.

Если бы банки были вынуждены сразу же сформировать 50-процентные резервы по всем реструктурированным кредитам, дополнительные кредитные потери составили бы около 5% совокупного кредитного портфеля по системе, что составляет четверть от общего капитала банковского сектора, отмечает Moody's.