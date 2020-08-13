Объединение ЧТПЗ и ЗТЗ на данном этапе может оказаться негативным для других игроков российского рынка труб - "ВТБ Капитал"

Потенциальное объединение ЧТПЗ и Загорского трубного завода (ЗТЗ) на данном этапе может оказаться негативным для других игроков российского рынка труб, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала".

"Объединение ЧТПЗ и Загорского трубного завода (ЗТЗ) соответствует стратегическим целям ЧТПЗ – достижение синергетического эффекта в области операционной эффективности (включая логистику) и укрепление позиций компании на рынке (в том числе в сегменте труб большого диаметра, профильном направлении деятельности ЗТЗ). В целом мы считаем, что консолидация российского рынка труб будет проходить успешно, а ее продолжению будет способствовать усиление конкуренции и избыток производственных мощностей. Мы также считаем, что на данном этапе объединение ЧТПЗ и ЗТЗ может оказаться негативным для других игроков, в частности ТМК, которая в результате может лишиться части своей доли рынка. В настоящий момент еврооблигации CHEPRU 24 (YTM 3,8%) котируются по цене 102,7% от номинала, с z-предом в 350 бп.", - комментируют эксперты "ВТБ Капитала".