Минфину будет сложно найти спрос со стороны как нерезидентов, так и локальных инвесторов на фоне текущей доходности ОФЗ - Райффайзенбанк

Минфину РФ будет сложно найти спрос со стороны как нерезидентов, так и локальных инвесторов при таких низких доходностях ОФЗ, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

Согласно сообщению Минфина, “аукцион по размещению ОФЗ признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Размещение ОФЗ-ПК со значительным дисконтом по цене к рыночным уровням без привлечения значимого объема заемных ресурсов признано нецелесообразным”.

"Как мы и предполагали, огромный навес новых бумаг с плавающей ставкой купона привел к увеличению запрашиваемой большинством участников премии к ставке RUONIA (по нашему мнению, в диапазон более 50 б.п., чтобы конкурировать с КОБР, которые дают премию 20 б.п. к RUONIA). По-видимому, в отсутствие острой потребности в заимствованиях (благодаря росту рублевой цены нефти) Минфин решил взять паузу. При таких низких доходностях ОФЗ в сравнении с долгами GEM и с RUONIA Минфину будет сложно найти спрос со стороны как нерезидентов, так и локальных участников ( в предположении, что потенциал для снижения ключевой ставки в РФ, как и других GEM, уже исчерпан)", - указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.