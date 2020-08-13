Курс рубля будет находиться под давлением, при цене нефти $45 ожидается ослабление до 75 руб./$1 - Райффайзенбанк

Такие факторы, как низкое сальдо счета текущих операций и усилившийся вывоз капитала частным сектором в условиях, когда нерезиденты перестали инвестировать в ОФЗ, а ЦБ РФ сокращает объем продажи валюты на локальном рынке (почти в 3 раза в августе покупки ниже, чем были в июне) будут способствовать дальнейшему ослаблению рубля (в район 75 руб./долл. при нефти около 45 долл./барр. Brent), говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"Отток капитала не связан с избытком валютной ликвидности у банковского сектора, который был в прошлом году, а, скорее всего, обусловлен не ввезенной в РФ экспортной выручкой и выводом средств из-за низких ставок на локальном рынке. По нашему мнению, большой вывоз капитала является одним из основных аргументов, который будет удерживать ЦБ РФ от заметного снижения ключевой ставки от текущего уровня (4,25% годовых)", - указывает аналитик банка Денис Порывай.