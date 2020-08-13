S&P500 не хватает драйверов для обновления максимума - "Фридом Финанс"

Фондовые индексы США завершили сессию 12 августа в плюсе: S&P500 прибавил 1,40%, достигнув 3380 пунктов и остановившись всего в шести пунктах от абсолютного максимума, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Рост индексов обеспечили главным образом котировки технологических гигантов Microsoft, Amazon и Apple. В то же время спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы и администрация Трампа по-прежнему далеки от решения по новой программе стимулирования экономики, а также что единства по этому вопросу нет и среди республиканцев.

"Мировые фондовые площадки в четверг торгуются нерешительно, так как видимых причин для роста по-прежнему нет, - комментирует Сабитов. - В фокусе внимания остаются эпидемия и новая программа экономических стимулов. Во Франции, Германии, Испании и других европейских странах продолжается рост заболеваемости, в США он идет на убыль. При этом Трамп вновь призвал возобновить очное обучение в школах.

Переговоры в Конгрессе о следующем пакете стимулов не выходят из тупика. Трамп и вовсе заявил, что законопроекта не будет. Сегодня Сенат должен разойтись на каникулы до конца августа, поэтому патовая ситуация может затянуться до сентября. В этом случае законодателям может не хватить времени для согласования программы поддержки экономики, поскольку, если бюджет не будет принят до 1 октября, работа правительства должна быть приостановлена, подчеркивает эксперт "Фридом Финанс". Тем не менее, инвесторы по-прежнему верят в способность сторон прийти к консенсусу.

Азиатские фондовые торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei прибавляет 1,8%, гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI300, как и биржи Европы теряют около 0,2%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, возвращается. Ставка по 10-летним трежерис опускается до 0,65%. Октябрьский фьючерс на Brent торгуется выше $45. Золото поднимается над отметкой в $1930. Аппетит к риску неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет колебаться выше 3350 пунктов.

Наиболее интересной публикацией в четверг, по мнению аналитика инвесткомпании, станут данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю. Консенсус закладывает снижение показателя до 1,1 млн. Вопреки ранее появившимся опасениям вторая волна эпидемии не оказала заметного влияния на восстановление рынка труда.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 11 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

"Технически S&P500 выглядит неплохо, но перекупленность назревает, - отмечает эксперт "Фридом Финанс". - Гэпы на уровне 3307 и 3272 пунктов угрожают закрыться. Показатели моментума сегодня выглядят менее уверенно. Хотя MACD остается на положительной территории, индикатор RSI вчера не обновил локальный максимум вместе с рынком, что создает риск "медвежьей" дивергенции. RSI так и не дошел до зоны перекупленности, так что до ее наступления S&P500 все еще способен превзойти февральские пики. В случае развития "медвежьих" настроений поддержкой для S&P500 способен стать уровень 3180 пунктов, а далее - 200-дневная средняя в районе 3050 пунктов".