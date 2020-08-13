.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций iShares Silver Trust
.
13 августа 2020 года 12:13
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций iShares Silver Trust
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций iShares Silver Trust, оценка стоимости фонда позволяет аналитикам инвесткомпании считать данный инструмент недооцененным, и потенциал его роста на ближайшие 12 месяцев оценивать в 13,7%. "Инструмент iShares Silver Trust, хотя и не является индексным фондом в чистом виде, отслеживает цену на серебро. iShares Silver Trust выпускает акции, соответствующие долям в его чистых активах и находящиеся в листинге NYSE Arca. Такой инструмент является простым и удобным способом вложения в актив, максимально приближенный по динамике к ценам на серебро, ведь, как известно, инвестиции в физический драгоценный металл сопряжены со всяческими техническими сложностями и высокими издержками. iShares Silver Trust оправдал наши ожидания и превысил указанный нами целевой уровень, принеся доходность в размере 34,5% за период с начала текущего года", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова. Драгоценные металлы по традиции являются востребованными активами в периоды повышенной экономической и политической неопределенности, напоминает эксперт. В этом году пандемия коронавируса и ее тяжелые экономические последствия вынуждают игроков думать об альтернативах вложениям в акции. Серебро по своим инвестиционным свойствам несколько отличается от золота, поскольку имеет иную структуру спроса, однако также пользуется повышенным инвестиционным спросом в неспокойные времена, указывает Саидова. ETF - это биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий динамику активов, входящих в его портфель, и с максимальной точностью повторяющий доходность соответствующего индекса.
.
13 августа 2020 года 13:52
Минфину будет сложно найти спрос со стороны как нерезидентов, так и локальных инвесторов на фоне текущей доходности ОФЗ - Райффайзенбанк
Минфину РФ будет сложно найти спрос со стороны как нерезидентов, так и локальных инвесторов при таких низких доходностях ОФЗ, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. Согласно сообщению Минфина, “аукцион по размещению ОФЗ признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням... читать дальше
.13 августа 2020 года 13:29
Курс рубля будет находиться под давлением, при цене нефти $45 ожидается ослабление до 75 руб./$1 - Райффайзенбанк
Такие факторы, как низкое сальдо счета текущих операций и усилившийся вывоз капитала частным сектором в условиях, когда нерезиденты перестали инвестировать в ОФЗ, а ЦБ РФ сокращает объем продажи валюты на локальном рынке (почти в 3 раза в августе покупки ниже, чем были в июне) будут... читать дальше
.13 августа 2020 года 12:53
Фондовые индексы США завершили сессию 12 августа в плюсе: S&P500 прибавил 1,40%, достигнув 3380 пунктов и остановившись всего в шести пунктах от абсолютного максимума, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Рост индексов обеспечили главным образом котировки... читать дальше
.13 августа 2020 года 11:44
Аналитики "ФИНАМа" пока не готовы рекомендовать "Покупать" акции ВТБ на фоне слабого финансового отчета и низкой доходности дивидендов, поэтому сохраняют рекомендацию "Держать" с целевой ценой 0,034 руб. на конец 2020 года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании наталии Малых. Прибыль... читать дальше
.13 августа 2020 года 11:35
Рынок акций РФ утром подрос по индексу МосБиржи на обновивших пик бумагах Яндекса, упал РусАл после отчета
Москва. 13 августа. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется на фоне разнополярных внешних сигналах; индекс МосБиржи подрос за счет обновивших исторические максимумы бумаг "Яндекса" после их включения в расчет индекса MSCI Russia, упали бумаги "РусАла" после отчета за полугодие. читать дальше
.13 августа 2020 года 11:20
КИТ Финанс Брокер не рекомендует покупать акции Норильского никеля из-за риска снижения нормы дивидендных выплат
КИТ Финанс Брокер не рекомендует покупать акции Норильского никеля из-за риска снижения нормы дивидендных выплат, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Норильский никель отчитался о финансовых результатах за I пол. 2020 г. по МСФО. Выручка компании выросла на 7% по сравненною с... читать дальше
.13 августа 2020 года 11:02
обавлены 3-4-й абзацы) MSCI, как и ожидалось, включил акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) в индекс MSCI Russia после очередного квартального пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 13 августа по московскому времени, говорится в сообщении индексного провайдера. Все изменения вступят в... читать дальше
.13 августа 2020 года 10:37
Несмотря на небольшой откат цен на нефть на сегодняшнее утро, аналитики Промсвязьбанка считают актуальным удержание Brent в диапазоне 44-46 долл./барр. в ближайшие дни, говорится в комментарии банка. "Как ожидалось, статистика от Минэнерго США вышла довольно неплохой, показав сокращение... читать дальше
.13 августа 2020 года 10:24
(добавлена таблица) Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" начала аналитическое освещение обыкновенных акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) и перешла на рублевую модель оценки компании, сообщается в обзоре инвесткомпании. Прогнозная стоимость акций ТМК,... читать дальше
.13 августа 2020 года 10:22
Москва. 13 августа. Доллар дешевеет, евро, напротив, растет на "Московской бирже" в четверг утром, рубль не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.13 августа 2020 года 10:10
Москва. 13 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.13 августа 2020 года 10:08
Учитывая внешний фон и то, что наши индексы в среду отыграли подъем рынков в Штатах, в четверг на старте торгов ожидается некоторое преобладание продаж в российских акциях, которые будут реагировать на отступление цен на нефть и фьючерсов на американские индексы, говорится в комментарии главного... читать дальше
.13 августа 2020 года 10:00
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" начала аналитическое освещение обыкновенных акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) и перешла на рублевую модель оценки компании, сообщается в обзоре инвесткомпании. Так прогнозная стоимость акций ТМК, рассчитанная аналитиками,... читать дальше
.13 августа 2020 года 09:55
В целом оптимистичный врешний фон несколько омрачен снижением цен на нефть, как следствие, аналитики рассчитывают на рост "медвежьих" настроений в начале торгов четверга. читать дальше
.13 августа 2020 года 09:49
налитики "Атона" полагают, что российский рынок акций начнет торги среды нейтрально, говорится в обзоре компании. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.