Рынок акций РФ утром подрос по индексу МосБиржи на обновивших пик бумагах Яндекса, упал РусАл после отчета

Москва. 13 августа. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется на фоне разнополярных внешних сигналах; индекс МосБиржи подрос за счет обновивших исторические максимумы бумаг "Яндекса" после их включения в расчет индекса MSCI Russia, упали бумаги "РусАла" после отчета за полугодие.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3056,06 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1305,97 пункта (-0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,7%.

Доллар стоит 73,73 рубля (+0,02 рубля), золото просело до $1939,5 за тройскую унцию (-0,5%).

Акции "Яндекса" выросли на 4,1% - до 4498 рублей, максимум сделок и новый пик составил 4554,2 рубля за штуку, при этом бумаги лидируют по оборотам торгов на бирже. Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил акции "Яндекса" в индекс MSCI Russia Standard с весом 8,1% после очередного квартального пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 13 августа по московскому времени, говорится в сообщении провайдера. Все изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов. Вес акций "Яндекса" в индексе МосБиржи составляет чуть менее 7%.

Также выросли акции "Мосбиржи" (+1,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%).

Подешевели акции "РусАла" (-2,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,5% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%, до 240,3 рубля).

Скорректированная EBITDA "РусАла" упала в I полугодии 2020 года на 58% к аналогичному периоду прошлого года, до $219 млн, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $226 млн.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, устойчивому подъему на рынках акций препятствует неопределенность в отношении масштабов мер поддержки экономики в США, вопросов торговли между США и КНР, а также возможных ограничений в связи с пандемией.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг ухудшился, нефть и промышленные металлы находятся под давлением. С другой стороны, выросли азиатские индексы, доллар слабеет против валют основных торговых партнеров. Европа снижается из-за неуверенности в очередных американских стимулах. Лидеры демократов в палате представителей и сенате Нэнси Пилоси и Чак Шуммер сообщили, что министр финансов Стивен Мнучин предложил очередную встречу для обсуждения пакета экономической поддержки, но Белый дом подчеркивает свою неготовность обсуждать увеличение пакета как по сумме, так и по охвату, отмечает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рублевый индекс МосБиржи почти закрыл обвал конца февраля-начала марта, теперь он может "встать на паузу".

Спекулянты сосредоточились на американском рынке акций, который остановился в нескольких пунктах от исторического максимума по индексу S&P500. Внешний фон в четверг можно назвать нейтральным, а в целом по рынку наблюдается сильная локальная перекупленность. Поэтому вполне логично, если российские "быки" возьмут отгул.

Рекомендуется быть внимательнее с акциями Сбербанка, которые торгуются вблизи сопротивления. Сбербанк остался последней дивидендной бумагой, к тому же ранее отстал от рынка. Интерес к нему велик, но и небольшой коррекции исключать нельзя. Пока есть уверенность, что банк не пойдет по пути ВТБ и направит на дивиденды 50% от чистой прибыли. Если текущая отметка чуть выше 240 руб. будет пройдена, то цель роста акций Сбербанка сместится в зону ближе к 260 руб., считает аналитик.

Реакция нефти на статистику по запасам сырья в США оказалась слабой, закрепиться выше текущего диапазона $43,5-45,5 за баррель Brent даже не попыталась. Нельзя исключать, что на ухудшение внешнего фона нефть будет реагировать более активно. В связи с этим увлекаться покупками нефтегазовых бумаг не рекомендуется, считает Антонов.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в свете ожиданий ежемесячного бюллетеня ОПЕК, на рынке вновь стали появляться различные слухи и заявления по поводу дальнейшей перспективы действия сделки ОПЕК+.

Министр энергетики РФ Новак поспешил успокоить инвесторов, заявив, что никаких предложений по изменению условий сделки ОПЕК+ нет, а мониторинговый комитет должен пройти планово. Сейчас рассматривается проведение мониторингового комитета 18 августа, на котором будет оценено исполнение соглашения за июль, а также будут подтверждены или не подтверждены квоты на август.

Акции "Яндекса" включены в индекс MSCI Russia. Для акций компании этот факт крайне важен, включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность, отмечает аналитик.

В среду в США индексы выросли на 1,1-2,1%, значение индикатора S&P 500 (+1,4%, до 3380,35 пункта) почти достигло рекордного уровня, зафиксированного 19 февраля. Оптимизм инвесторов в среду поддержали новости о вакцине против коронавируса и замедлении распространения заболевания, пишет MarketWatch.

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство страны закупит 100 млн доз экспериментальной вакцины от коронавируса, которую разрабатывает американская биотехнологическая компания Moderna. По информации компании, сумма сделки составляет $1,53 млрд.

Инвесторы также продолжают следить за процессом принятия новых мер поддержки экономики США. Лидер большинства в Сенате Митч Макконнел во вторник заявил, что переговоры пока не вышли из тупика.

В четверг преобладала позитивная динамика индексов в Азии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,04%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%), проседают Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE теряют 0,1-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Трейдеры становятся все более уверенными в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы. Во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в четверг влил в финансовую систему 150 млрд юаней (около $21,6 млрд) за счет операций обратного РЕПО для поддержания ликвидности. Это максимальный показатель с 17 июля. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Нефть в четверг слабо корректируется вниз после роста накануне до максимума с начала марта на данных о сокращении запасов в США третью неделю подряд; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $45,32 за баррель (-0,2% и +2,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $42,57 за баррель (-0,2% и +2,6% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,51 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,2 млн баррелей, также сильнее прогнозов сократились запасы бензина и дистиллятов. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,336 млн баррелей.

Тем временем ОПЕК увеличил оценку падения роста спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с оценкой, сделанной месяцем ранее, до 90,6 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

В четверг трейдеры ожидают публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+17,7%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+15,3%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+13,9% и +7,9% "префы"), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+7,7%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+7%).

ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group выросли на 2% после публикации финотчета компании за II квартал: чистая прибыль выросла на 20,5% в годовом выражении, до 16,275 млрд рублей. Результат Х5 оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (15,643 млрд рублей). Скорректированная чистая прибыль Х5 (до учета единовременного эффекта трансформации сети гипермаркетов "Карусель") выросла на 23,6%, до 16,696 млрд рублей.

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-6,7%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-6,3%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-5,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,708 млрд рублей (из них 5,019 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса" и 3,124 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).