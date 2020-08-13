"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ВТБ

Аналитики "ФИНАМа" пока не готовы рекомендовать "Покупать" акции ВТБ на фоне слабого финансового отчета и низкой доходности дивидендов, поэтому сохраняют рекомендацию "Держать" с целевой ценой 0,034 руб. на конец 2020 года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании наталии Малых.

Прибыль акционеров упала на 91%, до 2,7 млрд руб., ROE составила 0,6% на фоне кризисного 2-го квартала. Результат обусловлен созданием резервов на сумму 55 млрд руб., что в 1,8 раза больше, чем во 2К 2019 года, а также низкой динамикой комиссий (-4,2% г/г). Отчет также отразил непроцентные убытки в размере 16 млрд руб. в сравнении с доходом 6 млрд руб. годом ранее.

Кредитный риск ожидаемо проявился во 2К, но не драматично. Доля неработающих кредитов повысилась за квартал до 5,1% с 4,9% за счет ухудшения в розничном сегменте (+60 б. п. к/к, до 5,9%). Кредитный портфель с начала года расширился на 4,6% за счет розницы и положительной валютной переоценки корпоративной части. Менеджмент улучшил прогноз-2020 по кредитованию.

"Планы по выплатам были сокращены до 10% прибыли по МСФО из-за давления на капитал. DPS2019, по нашим оценкам, составит 0,000773 руб. на акцию с DY 2,1%. Из хорошего отметим нулевой рост административных издержек и расходов на персонал, а также сильную динамику ипотечного кредитования на фоне правительственной льготной программы (+11% с начала года)", - отмечает Малых.

ВТБ - второй крупнейший по активам и кредитам банк в России. Доля государства в капитале - около 60%.