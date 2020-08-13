Рубль растет к доллару и снижается к евро на старте торгов вслед за их динамикой на Forex

Москва. 13 августа. Доллар дешевеет, евро, напротив, растет на "Московской бирже" в четверг утром, рубль не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,4-73,69 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,57 руб./$1 (-14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 86,99 руб./EUR1 (+14,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 1,19 копейки к уровню закрытия среды, до 79,66 рубля.

Доллар при этом оказался на 33,49 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,0315 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленное движение к доллару и евро на старте торгов вслед за их динамикой на глобальном рынке. Доллар снижается к большинству мировых валют, в том числе, к евро благодаря спросу на риск, крепнущему на фоне позитивных данных макроэкономической статистики и прогрессу в разработке вакцин против коронавируса COVID-19.

Позитивное воздействие на трейдеров также оказывают действия мировых центробанков по поддержанию национальных финансовых систем. Так, Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в четверг влил в финансовую систему 150 млрд юаней (около $21,6 млрд) за счет операций обратного РЕПО. Это максимальный показатель с 17 июля.

Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Целью этого шага является обеспечение достаточной ликвидности в банковской системе.

В свою очередь, американские законодатели до сих пор не смогли достичь консенсуса относительно объемов нового пакета стимулирования экономики, поэтому президент США Дональд Трамп в минувшие выходные подписал в обход Конгресса указ о частичном возврате выплат безработным за счет средств из фонда помощи при чрезвычайных ситуациях.

Между тем, дефицит госбюджета США в июле 2020 года сократился до $63 млрд по сравнению со $120 млрд за тот же месяц прошлого года и $864,1 млрд в июне, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Уменьшение дефицита обусловлено значительным ростом доходов бюджета в связи с переносом с 15 апреля на 15 июля крайнего срока уплаты налогов за 2019 год из-за пандемии COVID-19.

Накануне министерство труда США сообщило, что инфляция в стране в июле осталась на уровне 0,6%. В годовом выражении потребительские цены выросли на 1% после повышения на 0,6% в июне.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение потребительских цен в США в июле на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.

На рынках сохраняется некоторая степень неопределенности на фоне продолжающегося распространения коронавируса и опасений по поводу второй волны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство страны закупит 100 млн доз экспериментальной вакцины от коронавируса, которую разрабатывает американская биотехнологическая компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) По информации компании, сумма сделки составляет $1,53 млрд.

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире достигло 20 млн 620 тыс. 847 человек, увеличившись за сутки на 335 тыс. 965, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Днем ранее этот показатель составлял 195 тыс. 258.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире - 749 тыс. 758 против 741 тыс. 126 по состоянию на утро среды.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии. В США суммарно выявлено 5 млн 197 тыс. 118 заболевших, (рост за сутки на 55 тыс. 910), скончались 166 тыс. 26 (рост на 1 тыс. 488), излечились более 1,75 млн.

Цены на нефть эталонных марок в четверг умеренно снижаются после роста накануне до максимума с начала марта на данных о сокращении запасов в США третью неделю подряд.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК в четверг снизилась на 0,37% - до $45,26 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 2,1%, до $45,43 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились в цене на 0,28%, до $42,55 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 2,6%, до $42,67 за баррель.

По данным Минэнерго США, опубликованным в среду, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 августа, снизились на 4,512 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 722 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,322 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,336 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.