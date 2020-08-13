Brent останется в диапазоне 44-46 долл./барр. в ближайшие дни - Промсвязьбанк

Несмотря на небольшой откат цен на нефть на сегодняшнее утро, аналитики Промсвязьбанка считают актуальным удержание Brent в диапазоне 44-46 долл./барр. в ближайшие дни, говорится в комментарии банка.

"Как ожидалось, статистика от Минэнерго США вышла довольно неплохой, показав сокращение запасов нефти 3 неделю подряд. Это обусловило подъем котировок Brent к максимумам с начала марта этого года. Так, запасы сырой нефти упали на 4,5 млн барр., дистиллятов - на 2,3 млн барр., бензинов - на 0,7 млн барр. Загрузка НПЗ выросла на 1,4 п.п., до 81%, символизируя улучшение ситуации со спросом в стране. Отдельно отметим неожиданное сокращение добычи нефти - сразу на 300 тыс. барр./день - до 10,7 млн барр./день. Тем не менее, ОПЕК в ежемесячном отчете ухудшил прогноз по падению спроса в этом году на 100 тыс. барр./день - до 90,6 млн барр./день", - отмечают эксперты ПСБ.

Аналитики банка указывают, что в четверг будет опубликован отчет МЭА, будут интересны его оценки для понимания ситуации с балансом: "Мы исходим из предпосылок, что навес предложения сохранится до конца следующего года. Несмотря на небольшой откат цен на нефть на сегодняшнее утро, мы считаем актуальным удержание Brent сегодня в диапазоне 44-46 долл./барр.".