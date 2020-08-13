Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 13 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду после снижения накануне. При этом значение индикатора S&P 500 почти достигло рекордного уровня, зафиксированного 19 февраля. Оптимизм инвесторов в среду поддержали новости о вакцине против коронавируса и замедлении распространения заболевания. Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство страны закупит 100 млн доз экспериментальной вакцины от коронавируса, которую разрабатывает американская биотехнологическая компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) По информации компании, сумма сделки составляет $1,53 млрд.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в четверг на фоне ралли американского фондового рынка, связанного с подъемом акций технологических компаний. Оптимизм инвесторов поддерживают надежды на появление вакцины от коронавируса, при этом участники вновь проигнорировали тот факт, что Белый дом и демократы не могут договориться по поводу нового пакета стимулирующих мер. Министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что стороны могут не достичь соглашения.

Трейдеры становятся все более уверенными в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы. Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,83%. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,2%, гонконгский Hang Seng опускается на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi повышается на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,8%.

Вместе с тем цены на нефть умеренно снижаются в четверг утром после роста накануне до максимума с начала марта на данных о сокращении запасов в США третью неделю подряд. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $45,23 за баррель, что на 0,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 2,1%, до $45,43 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,42%, до $42,49 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 2,6%, до $42,67 за баррель.

По данным Минэнерго США, опубликованным в среду, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 августа, снизились на 4,512 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 722 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,322 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,336 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей. В четверг трейдеры ожидают публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 7,203 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,747 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 августа снизился на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,05%, опустившись до 701,95 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,94%), "Роснефть-002Р-05" (-0,4%) и "РЖД-23" (-0,3%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,35%), "Автодор-002Р-05" (+0,16%) и "Газпром БО-22" (+0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Бизнес-Недвижимость" начало премаркетинг облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 4 года объемом до 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 8,25% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинальной стоимости гасятся в даты выплат 10-го, 12-го и 14-го купонов. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Возможно досрочное погашение по требованию владельцев в случае потери контроля над эмитентом "АФК "Система" и в случае потери контроля эмитентом в АО "Мосдачтрест". Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ООО "Эбис" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций БО-П03 на 150 млн рублей в размере 13% годовых. Бумаги имеют 12 квартальных купонов, ставки 2-го и последующего купонов приравнены к ставке 1-го купона. Заявки на бонды принимала ИК "Септем Капитал" 10-12-августа, ориентир ставки 1-го купона составлял 13% годовых. Бумаги размещаются по открытой подписке. Техническое размещение выпуска запланировано на 14 августа.

ООО "Солид-Лизинг" установило ставки 5-8-го купонов 3-летних облигаций серии БО-001-05 объемом 230 млн рублей на уровне 12,5% годовых. Выпуск был размещен в сентябре 2019 года. Ставка 1-4-го купонов была установлена на уровне 13,5% годовых, купоны квартальные. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в июне 2018 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии БО-001 объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.