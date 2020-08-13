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13 августа 2020 года 10:24
Ренессанс Капитал начал анализ обыкновенных акций ТМК и дает для них рекомендацию "держать"
(добавлена таблица) Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" начала аналитическое освещение обыкновенных акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) и перешла на рублевую модель оценки компании, сообщается в обзоре инвесткомпании. Прогнозная стоимость акций ТМК, рассчитанная аналитиками, составляет 53,6 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг был дана "держать". Между тем эксперты понизили прогнозную цену глобальных депозитарных расписок (GDR) ТМК с $3,4 до $2,9 за штуку и сохранили для них рекомендацию "держать". По мнению аналитиков, успех проведенной оферты может побудить компанию рассмотреть возможность осуществления еще одной программы обратного выкупа акций. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена ТМК - 2,9 (текущая цена - 3,18), рекомендация - держать; Прогнозная цена ТМК (для акций; цены в рублях) - 53,6 (текущая цена - 58,48), рекомендация - держать.
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Компании упоминаемые в новости: Трубная МетКомп
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