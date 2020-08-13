Рынок акций РФ отреагирует на дешевеющую нефть ростом продаж - Промсвязьбанк

Учитывая внешний фон и то, что наши индексы в среду отыграли подъем рынков в Штатах, в четверг на старте торгов ожидается некоторое преобладание продаж в российских акциях, которые будут реагировать на отступление цен на нефть и фьючерсов на американские индексы, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

"Индекс Мосбиржи в начале может предпринять попытку отступления в диапазон 3000-3050 пунктов, с последующим переходом в консолидацию под его верхней границей. При этом в ходе сессии, в случае ухудшения внешней конъюнктуры на фоне публикации статистики по заявкам на пособие по безработице в США, наш рынок может продолжить отступление от локальных максимумов", - прогнозирует Зварич.