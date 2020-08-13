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13 августа 2020 года 09:49

Рынок акций начнет торги в четверг нейтрально - "Атон"

Аналитики "Атона" полагают, что российский рынок акций начнет торги среды нейтрально, говорится в обзоре компании.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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