Мировые фондовые рынки растут, нефть дешевеет после подъема до 5-месячного максимума

Фондовый рынок США в среду вырос, S&P 500 завершил торги вблизи рекорда. Фондовые рынки АТР преимущественно растут на фоне ралли на Уолл-стрит. Нефть умеренно дешевеет после подъема до 5-месячного максимума, Brent - $45,32 за баррель.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в среду после снижения накануне.

При этом значение индикатора S&P 500 почти достигло рекордного уровня, зафиксированного 19 февраля.

Оптимизм инвесторов в среду поддержали новости о вакцине против коронавируса и замедлении распространения заболевания, пишет MarketWatch.

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство страны закупит 100 млн доз экспериментальной вакцины от коронавируса, которую разрабатывает американская биотехнологическая компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) По информации компании, сумма сделки составляет $1,53 млрд.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле 2020 года выросли на 0,6% по сравнению с июнем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. В годовом выражении потребительские цены выросли на 1% после повышения на 0,6% в июне.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение потребительских цен в США в июле на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем будущий кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбрал сенатора Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты.

Инвесторы также продолжают следить за процессом принятия новых мер поддержки экономики США. Лидер большинства в Сенате Митч Макконнел во вторник заявил, что переговоры не вышли из тупика.

Котировки Tesla Inc. (SPB: TSLA) подскочили на 13,1%. Производитель электромобилей проведет сплит обыкновенных акций из расчета 5:1, чтобы сделать бумаги компании более доступными для ее сотрудников, а также инвесторов.

Акции технологических компаний также подорожали. Microsoft Corp. (SPB: MSFT) прибавила в цене 2,9%. Apple Inc. (SPB: AAPL) - 3,3%. Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - 2,7%.

Стоимость владельца сети универмагов Stein Mart Inc. упала на 37,9%. Компания объявила о начале процедуры банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Stein Mart планирует закрыть почти все свои магазины. Ритейлер рассматривает стратегические альтернативы, включая продажу бизнеса интернет-торговли и интеллектуальной собственности.

Бумаги Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) подешевели на 2,6%. Оператор круизов сообщил, что договорился с Morgan Stanley (SPB: MS) о предоставлении компании кредита на сумму $700 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 289,93 пункта (1,05%) - до 27976,84 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 46,66 пункта (1,4%) и составил 3380,35 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 229,42 пункта (2,13%) - до 11012,24 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг на фоне ралли американского фондового рынка, связанного с подъемом акций технологических компаний.

Оптимизм инвесторов поддерживают надежды на появление вакцины от коронавируса, при этом участники вновь проигнорировали тот факт, что Белый дом и демократы не могут договориться по поводу нового пакета стимулирующих мер, пишет Trading Economics. Министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что стороны могут не достичь соглашения.

Трейдеры становятся все более уверены в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы. Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 2%.

В лидерах роста находятся акции Mitsui Chemicals Inc., которые прибавляют в цене 7,8%. Акции инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. дорожают на 3,8%. Цена бумаг крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. повышается на 2,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,2%, гонконгский Hang Seng опускается на 0,4%.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в четверг влил в финансовую систему 150 млрд юаней (около $21,6 млрд) за счет операций обратного РЕПО для поддержания ликвидности. Это максимальный показатель с 17 июля. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Акции китайской телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) Ltd. на торгах в Гонконге дорожают на 3%, котировки бумаг производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. растут на 3,1%, акции производителя продуктов питания WH Group Ltd. увеличиваются на 2,8%.

Южнокорейский индекс Kospi повышается на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшается на 0,2%, акции автопроизводителя Kia Motors Corp. снижаются на 0,8%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics опускаются на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,8%.

Уровень безработицы в Австралии, скорректированный с учетом сезонности, вырос до 7,5% в июле 2020 года с 7,4% в июне. Это максимальный показатель с ноября 1998 года, он связан с жесткими последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 7,8%, согласно Trading Economics.

В то же время число рабочих мест в экономике увеличилось на 114 тыс. 700 в прошлом месяце при прогнозе роста на 40 тыс.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto снижается на 0,2% и повышается на 0,1% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок в четверг умеренно снижаются после роста накануне до максимума с начала марта на данных о сокращении запасов в США третью неделю подряд.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК в четверг составляет $45,32 за баррель, что на $0,11 (0,24%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,93 (2,1%), до $45,43 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,1 (0,23%), до $42,57 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,06 (2,6%), до $42,67 за баррель.

По данным Минэнерго США, опубликованным в среду, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 августа, снизились на 4,512 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 722 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,322 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,336 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

Тем временем ОПЕК увеличил оценку падения роста спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с оценкой, сделанной месяцем ранее, до 90,6 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

В четверг трейдеры ожидают публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

На рынке сохраняется большая степень неопределенности на фоне продолжающегося распространения коронавируса и опасений по поводу второй волны, отмечает S&P Global Platts.

"Число случаев COVID-19 в мире теперь превышает 20 млн, поэтому в отсутствие значительного прогресса в вакцине от COVID-19, трейдеры все ещё следят за тем, где может появиться необходимость новых локдаунов", - сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннс.