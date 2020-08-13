13 августа 2020 года 09:55
Утренние прогнозы: рынок акций отреагирует ростом продаж на дешевеющую нефть
В целом оптимистичный врешний фон несколько омрачен снижением цен на нефть, как следствие, аналитики рассчитывают на рост "медвежьих" настроений в начале торгов четверга.
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон и то, что наши индексы в среду отыграли подъем рынков в Штатах, сегодня на старте торгов ожидаем некоторого преобладания продаж в российских акциях, которые будут реагировать на отступление цен на нефть и фьючерсов на американские индексы. В результате, в начале дня индекс Мосбиржи может предпринять попытку отступления в диапазон 3000-3050 пунктов, с последующим переходом в консолидацию под его верхней границей. При этом в ходе сессии, в случае ухудшения внешней конъюнктуры на фоне публикации статистики по заявкам на пособие по безработице в США, наш рынок может продолжить отступление от локальных максимумов".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Торги в четверг откроются с умеренным отклонением индекса Мосбиржи в пределах 0,3-0,5%, в диапазоне 3040-3065 п.. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3030, 3020 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3070, 3080 п., сообщается в комментарии инвесткомпании. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации недалеко от уровня 3050 п. Неоднозначный утренний внешний фон пока не способствует направленному движению локального рынка акций в первые часы торгов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть и промышленные металлы под давлением. С другой стороны, азиатские индексы преимущественно растут. Доллар слабеет против валют основных торговых партнёров. Тем не менее, российский рынок может в начале дня последовать за европейскими индексами, которые начнут торги в минусе из-за неуверенности в очередных американских стимулах. В течение дня ждём отчётность "РУСАЛ" и X5 Retail Group".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ждем открытия рынка акций без серьезных изменений. Внешний фон можно назвать нейтральным, а в целом по рынку наблюдается сильная локальная перекупленность. Поэтому вполне логично, если сегодня российские "быки" возьмут отгул. Рекомендуем быть внимательнее со Сбербанком, который закрылся на сопротивлении. Сбербанк остался последней дивидендной бумагой, да и к тому же отстал от рынка. Интерес к нему велик, но и небольшой коррекции исключать нельзя. Нельзя также исключать, что на ухудшение внешнего фона нефть будет реагировать более активно. В связи с этим увлекаться покупками нефтегазовых бумаг не рекомендуем".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром можно ожидать выхода российских фондовых индексов и рубля в небольшой минус ввиду некоторого ухудшения зарубежных настроений. В течение сессии настроения, однако, могут измениться в зависимости от динамики рынка нефти, а также еженедельных данных по рынку труда в США. Краткосрочный импульс к росту в целом сохраняется и может лишь на время прерваться на коррекционное снижение. Акции Яндекса были ожидаемо включены в расчет индекса MSCI Russia, что позитивно для бумаг эмитента".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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