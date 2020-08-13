MSCI включил акции Яндекса в индекс MSCI Russia по итогам августовского пересмотра, как и ожидалось

MSCI, как и ожидалось, включил акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) в индекс MSCI Russia после очередного квартального пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 13 августа по московскому времени, говорится в сообщении индексный провайдера.

Все изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.