Рынок акций РФ превысил 3050п по индексу МосБиржи во главе со Сбербанком, РТС преодолел 1300п

Москва. 12 августа. Рынок акций РФ в среду подскочил выше рубежа 3050 пунктов по индексу МосБиржи (очередной максимум с конца февраля), подогретый ростом внешних фондовых площадок и нефти, ослаблением рубля и ралли бумаг Сбербанка; индекс РТС преодолел рубеж 1300 пунктов и обновил пик с начала марта.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3053,99 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1307,12 пункта (+0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,9%.

Доллар вырос до 73,61 рубля (+0,5 рубля), золото стоит $1953,2 за тройскую унцию (+0,4%).

К позитивным новостям для рынка можно отнести вышедшую накануне вечером статистику Росстата об оценке ВВП РФ за второй квартал: экономика в условиях закрытия многих отраслей из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса упала на 8,5%, что оказалось лучше ожиданий и не превысило самые глубокие квартальные падения в кризисы 1998 и 2009 годов.

Данные Росстата оказались оптимистичнее расчетов Минэкономразвития, которое оценивало падение ВВП РФ во II квартале на уровне 9,6%, и лучше ожиданий ЦБ, который оценил спад в 9-10%. В 1998 году самый значительный спад был зафиксирован в IV квартале - на 9,1%, а в период мирового финансового кризиса спустя десятилетие пиковым был II квартал 2009 года - минус 11,2%. Более подробные данные по ВВП за II квартал Росстат представит 9 сентября.

Выросли в среду акции Сбербанка (+2,9% и +1,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%).

Накануне CFO "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%) Сергей Малышев в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за I полугодие заявил, что выплата больших дивидендов в нынешних обстоятельствах будет безответственной, "Норникель" надеется на ответственную позицию основных акционеров по этому вопросу. Топ-менеджмент по-прежнему считает адекватным привязку дивидендных выплат к FCF, а не к EBITDA, добавил Малышев. Ранее сообщалось, что "Норникель" отразил в отчетности за I полугодие резервы под выплаты по экологическим требованиям в размере $2,13 млрд.

Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина расценивает последние публичные заявления "РусАла" (MOEX: RUAL) как попытку использовать ситуацию с разливом топлива и оказать давление на "Норникель" для заключения нового акционерного соглашения, которое бы гарантировало "РусАлу" выплату максимальных дивидендов, говорится в заявлении на сайте "Интерроса".

Подешевели в среду рублевые акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, бумаги АФК "Система" скорректировались после взлета накануне на новостях о производстве российской вакцины от COVID-19 на предприятиях компании. Золото отскочило вверх, что позитивно сказалось на акциях золотодобывающих компаний. Также вышли в "плюс" многие бумаги нефтегазового сектора и Сбербанка. Интерес инвесторов в Сбербанке может быть связан с прояснением в ближайшее время вопроса дивидендов за 2020 год.

В Европе день начался с британской статистики, показавшей падение ВВП за II квартал на 20,4%, а также годовые темпы падения производства в июне - 12,5%. Однако британская промышленность выросла на 9,3% относительно мая. Нефть возобновила рост на фоне статистики по запасам в США и надеждах, что скорое появление вакцин от COVID-19 решит проблему слабого спроса. Кроме российской новости о первой в мире официальной регистрации вакцины, в США администрация Дональда Трампа договорилась о закупке в будущем 100 млн доз разрабатываемой вакцины Moderna, которая проходит уже третью стадию клинических испытаний. Кроме того, американские запасы могут указывать на улучшение ситуации со спросом. ОПЕК в своем ежемесячном обзоре рынка снизила на 100 тыс. б/с оценку потребления в текущем году (до снижения на 9,1 млн б/с по сравнению с уровнем прошлого года). В 2021 году ОПЕК ожидает роста спроса на 7 млн б/с к уровню 2020 года.

Рост инфляции в США в июле может усилить ожидания, что ФРС не будет столь агрессивной в смягчении денежной политики. Впрочем, пока повышение цен не кажется существенным и больше отвечает условиям активизации потребителей после мер социального дистанцирования. В России рынок продолжает расти на улучшении ожиданий по нефти и перспектив восстановления реальной экономики, считает Кочетков.

По словам старшего персонального брокера компании "БКС Брокер" Андрея Богдашова, заявление президента РФ Путина о регистрации в России вакцины от COVID-19 в сочетании с надеждами на американские стимулы позволило "быкам" расправить плечи. Особенно это было заметно в среду в ранее отстававших секторах - нефтегазовом и финансовом. Менее пессимистичные, чем ожидалось, данные по ВВП России за второй квартал также поддержали настроения игроков.

В лидерах роста оказались акции Сбербанка на фоне повышения интереса к банкам на глобальных рынках. Также не стоит забывать про конец августа, когда будет заседать правление банка и будет рассматриваться вопрос про дивиденды - пока ожидаются выплаты в размере 18,7 рубля на акцию каждого типа.

Рост нефти на данных о запасах в США подогрел подъем нефтяных акций, а отскок золота после отката вернул к росту бумаги золотодобывающих компаний. Бумаги "Норильского Никеля" немного отстали в росте от металлургов, поскольку финрезультаты ГМК за I полугодие совпали с прогнозами, и компания подтвердила, что дивиденды будут зависеть от суммы компенсации последствий аварии в Норильске. Акции АФК "Система" просели после ралли накануне на фоне сообщений, что холдинг будет производить российскую вакцину от коронавируса - бумаги растеряли часть роста в свете сомнений со стороны ряда экспертов, поскольку влияние продаж вакцины на фундаментальные характеристики АФК может быть минимальным. Акции "Яндекса" показали неплохую динамику в преддверии их вероятного включения в индексы MSCI. В этом случае в семейство индексов MSCI может поступить пассивных средств в размере $802 млн, отмечает Богдашов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, покупкам на рынке акций способствовала стабилизация нефти Brent выше $45 за баррель и рост западных фондовых площадок. Индексу МосБиржи удалось полноценно закрепиться выше 3000 пунктов и даже протестировать 3050 пунктов, установив новые локальные максимумы. До исторических максимумов российскому рынку осталось около 5%, что говорит о том, что инвесторы заложили в котировки быстрое восстановление экономики и показателей компаний, однако это пока сомнительно. Еще не удалось полноценно переломить ситуацию с коронавирусом в мире, в некоторых странах подкатывает "вторая волна". Это создает существенные риски для динамики как мировой экономики, так и экономики отдельных стран, и говорит в пользу того, что восстановление может оказаться не столь активным, как ожидают инвесторы. В этой связи инвесторам нужно быть предельно аккуратными при формировании портфелей, внимательно следить за рынками и подтягивать "стоп-приказы" по мере движения рынка вверх, считает Зварич.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, фактором поддержки рынка выступают громкие заявления о вакцинах от коронавируса. Однако надо понимать, что кампания вакцинации будет проходить долго, поэтому вся эйфория с вакциной будет иметь кратковременный эффект.

Из отдельных историй можно отметить активно разворачивающийся конфликт акционеров "Норникеля" - "Интерроса" и "РусАла - по вопросу о дивидендах.

После аварии с разливом топлива в Норильске весной 2020 года стало ясно, что ГМК будет вынуждена уплатить весьма существенный штраф, установленный Росприроднадзором. Пока компания пытается оспорить размер штрафа, но в любом случае часть этой суммы компании придется уплатить, а это ощутимо повлияет на размер резервов и чистой прибыли. Таким образом, это может серьезно повлиять и на дивидендную политику ГМК, что отразится на денежных потоках крупнейших акционеров компании. Именно по этой причине "РусАл" распространил заявление, в котором в очередной раз раскритиковал управление "Норникелем", в том числе ссылаясь на ситуацию с разливом топлива в Норильске, а также предыдущее заявление Потанина о том, что акционерное соглашение с "РусАлом" сдерживает развитие "Норникеля" и является рудиментом. В алюминиевой компании, в частности, заявили о важности высоких дивидендов "Норникеля" и необходимости выплачивать их в России, как это делает "РусАл".

"Интеррос" в ответ заявил, что расценивает последние публичные заявления "РусАла" как попытку использовать аварию в Норильске для оказания давления на "Норникель" с целью заключить новое акционерное соглашение и получать максимальные дивиденды, существенная часть которых уходит на выплаты банкам по кредитам (без дивидендов "Норникеля" денежный поток "РусАла" от собственного бизнеса не покрывает его расходы), отмечает Абелев.

Скорее всего, дивидендная политика "Норникеля", которая сейчас предусматривает выплату 60% от EBITDA при соотношении чистый долг/EBITDA менее 1,8x, и 30% от EBITDA, если показатель более 2,2x, в скором времени может претерпеть существенные изменения. Особенно после предложения Потанина ограничить дивиденды в 2020 году суммой в $1 млрд из-за аварии в Норильске. "РусАл", в свою очередь, потребовал сменить менеджмент компании, поскольку понимает, что больших дивидендов ждать не стоит, считает аналитик.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,4%), растут Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE растут на 0,9-2%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 1,3% и поднялся к 3380 пунктам, новому максимуму).

Несмотря на то, что переговоры о новых мерах поддержки экономики США, похоже, застопорились, инвесторы продолжают надеяться, что стороны достигнут соглашения. Трейдеры также становятся все более уверенными в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы. Во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Так, биотехнологическая американская компания Moderna с июля ведет третью фазу испытания своей вакцины.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле 2020 года выросли на 0,6% по сравнению с июнем и на 1% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,3% и 0,8% соответственно, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть в среду выросла на данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах сырья; цена Brent к 18:50 МСК находилась на уровне суточной давности. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $45,21 за баррель (+1,6% и -1,1% во вторник), сентябрьская цена WTI - $42,33 за баррель (+1,7% и -0,8% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 августа, сократились на 4,4 млн баррелей. Вышедшая в среду статистика Минэнерго США также оказалась позитивной для нефти: ее запасы в США за неделю упали на 4,51 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,2 млн баррелей, также сильнее прогнозов сократились запасы бензина и дистиллятов.

В ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), опубликованном во вторник, говорится, что цена на нефть марки Brent во втором полугодии 2020 году составит $43 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель. Месяц назад EIA прогнозировало, что цена Brent во втором полугодии 2020 года составит $41 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+32% и +16,6% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+19%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+11,4%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+9,8% и +8,9% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+8,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+6,9%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+4,4%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+4,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-9,9%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-4,2%), "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (-3,6%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (-3,1%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-2,3%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 89,279 млрд рублей (из них 22,312 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).