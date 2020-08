Цены евробондов РФ в среду продолжили корректироваться вниз на фоне выхода инвесторов из надежных активов

Москва. 12 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду продолжили корректироваться вниз на фоне наметившегося повышения процентных ставок долговых бумаг развитых стран из-за выхода инвесторов из надежных активов. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене за день, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК практически не изменилась по отношению к закрытию 11 августа и составила 116% от номинала, что соответствует доходности 1,585% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 1 базисный пункт, составив 102,32% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 0,15% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 1 базисный пункт, составив 143,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 88 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 148,27% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 2,97% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 80 базисных пунктов, до 142,99% от номинала (доходность выросла также на 4 пункта и составила 2,93% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 4 базисных пункта, до 117,22% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта, до 1,62% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов, до 112,02% от номинала (их доходность выросла на 1,5 пункта и составила 0,92% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 86 базисных пунктов, подешевев до 143,16% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 2,92% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 24 базисных пункта - до 114,24% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта, до 2,02% годовых).

"Отрицательная ценовая коррекция, которая наметилась в секторе российских еврооблигаций накануне, сегодня продолжилась. Основным поводом для активизации игроков на понижение стал рост процентных ставок долговых бумаг практически всех развитых стран, включая, конечно, US Treasuries, что в свою очередь стало следствием перетока средств из надежных активов в более рискованные, в частности в акции. Таким образом, мы видим, что многие фондовые индексы, в том числе и российского рынка акций, обновляют свои постпандемийные максимумы. Но с другой стороны, это негативно сказывается на активах с фиксированной доходностью. Падают в цене американские казначейские обязательства, что ведет к росту их процентных ставок; доходность десятилетних US Treasuries сегодня выросла до 0,68% годовых. На этом фоне снижение котировок "длинных" выпусков евробондов России достигало почти 1 процентного пункта, но на этих уровнях была видна покупка, что дает надежду на то, что коррекция на рынке не будет долгой и глубокой. И даже, если US Treasuries не развернутся вверх, то рост наших бумаг возможен за счет сужения суверенных спредов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.