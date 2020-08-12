Рынок акций РФ в среду упрочил свои позиции на улучшении внешнего фона - Промсвязьбанк

Российские акции в среду смогли упрочить свои позиции на улучшении внешнего фона, покупкам на нашем рынке способствовала стабилизация рынка энергоносителей выше 45 долларов по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

Также российские бумаги были поддержаны динамикой западных площадок. Так, к вечеру в Европе основные индексы прибавляли в пределах 1,6%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,1% и 1,4% соответственно. На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,2%, поднявшись в район 3043 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Полиметалла, Сбербанка, Аэрофлота и Северстали, рост которых превысил 3%. Хуже рынка торговались Юнипро и X5 Retail Group, потерявшие 2,2% и 1,7% соответственно.

"Индексу Мосбиржи удалось полноценно закрепиться выше 3000 пунктов и в рамках сегодняшней сессии сделать существенный шаг к 3050 пунктам, установив новые локальные максимумы, - отмечает Зварич. - До исторических максимумов российскому рынку осталось чуть более 5%, что говорит о том, что инвесторы заложили в котировки быстрое восстановление экономики и показателей компаний, что, на наш взгляд, сомнительно. Еще не удалось полноценно переломить ситуацию с коронавирусом в мире, в некоторых странах подкатывает "вторая волна". Это создает существенные риски для динамики как мировой экономики, так и экономики отдельных стран, и говорит в пользу того, что восстановление может оказаться не столь активным, как ожидают рынки. В этой связи инвесторам нужно быть предельно аккуратными при формировании портфелей, внимательно следить за рынками и подтягивать "стоп-приказы" по мере движения рынка вверх".