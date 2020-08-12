Вероятны попытки коррекционного роста американской валюты на текущей неделе - Промсвязьбанк

Вероятны попытки коррекционного роста американской валюты на текущей неделе, что приведет к отступлению пары евро/доллар в середину диапазона 1,16–1,18, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"После нескольких недель снижения, американская валюта последние две недели консолидируется на многолетних минимумах, - отмечают аналитики банка. - В результате индекс доллара DXY по итогам последних шести торговых сессий прибавил 0,1%, продолжив движение чуть ниже 94 пунктов. Евро и фунт в рамках данного периода продемонстрировали сопоставимое снижение, потеряв порядка 0,2%. При этом единая европейская валюта так и не смогла удержать позиции выше отметки 1,18, а фунт продолжает торговаться выше 1,3. На этой неделе ожидаем попыток коррекционного роста американской валюты, что приведет к отступлению пары евро/доллар в середину диапазона 1,16–1,18. Отметим, что важным фактором для валютной пары продолжают выступать новости по новому пакету помощи американской экономике США".