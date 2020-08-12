Пара доллар/рубль на неделе сохранит позиции в верхней половине диапазона 70-75 рублей - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль на текущей неделе сохранит позиции в верхней половине диапазона 70-75 рублей, отмечается в обзоре Промсвязьбанка.

"Консолидация будет проходить на фоне сохраняющихся рисков ухудшения отношения инвесторов к широкому спектру активов, на фоне активного распространения активизации коронавируса в Европе и Азии, а также возможности роста напряженности в отношениях между США и Китаем. При этом поддерживать национальную валюту будет стабильная ситуация на рынке энергоносителей, которая сдержит продажи в рубле и не позволит американской валюте преодолеть отметку 75 рублей. Из внутренних факторов в рамках текущей недели поддержку рублю продолжат оказывать продажи валюты по бюджетному правилу, которые вновь снизились – в августе объем продаж валюты составит 64,9 млрд рублей, что соответствует ежедневному объему в 3,1 млрд рублей", - прогнозируют эксперты банка.

По мнению аналитиков ПСБ, в рамках текущей недели сохраняются риски ухудшения отношения инвесторов ко всей группе валют EM, которые могут быть подкреплены восстановлением долларом своих позиций по отношению к основным мировым валютам. Важными факторами для инвесторов продолжают оставаться активизация коронавируса в Европе и Азии и рост напряженности в отношениях между США и Китаем.