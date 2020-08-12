Инвестиции в акции сталелитейных компаний РФ могут быть привлекательны - "ВТБ Капитал Инвестиции"

Инвестиции в акции сталепроизводителей РФ остаются привлекательными в текущих условиях, считают эксперты "ВТБ Капитал Инвестиции".

"ВТБ Капитал Инвестиции" провели совместную с ММК онлайн-конференцию для розничных инвесторов.

Представители ММК в ходе мероприятия подчеркнули привлекательность российского металлургического сектора для инвестиций. "Российские металлургические компании находятся в первом квартиле на кривой затрат, что позволяет им демонстрировать более высокие показатели рентабельности по сравнению с мировыми конкурентами. При этом долговая нагрузка отечественных металлургов находится на относительно низком уровне по сравнению с мировыми сталелитейными компаниями", - отметили они.

Также они поделились планами относительно дальнейшего развития. ММК планирует укреплять свои конкурентные позиции на внутреннем рынке, оптимизируя себестоимость, повышая качество своей продукции и улучшая клиентский сервис в рамках своей стратегии развития до 2025 года, направленной на повышение операционной эффективности и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Сегодня около 90% продаж Группы ММК реализуется на рынке России и СНГ. Около половины реализуемой продукции - продукция с высокой добавленной стоимостью (HVA). ММК занимает 1-е место в России по продажам таких видов продукции как: холоднокатаный прокат, оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием, белая жесть. По оценкам ведущих аналитиков, ММК получит наибольшие выгоды от реализации национальных проектов в России.

Самым актуальным вопросом для инвесторов оказалась выплата дивидендов. В ближайшее время компания не намерена менять дивидендную политику. В ноябре 2019 г. было объявлено о новой, согласно которой ММК выплачивает акционерам не менее 100% от свободного денежного потока по МСФО при условии, что соотношение показателя чистый долг/EBITDA ниже 1,0. При превышении этого показателя на выплату направляется не менее 50% от свободного денежного потока. Принятая дивидендная политика сопоставима с другими отечественными металлургическими компаниями.

"Развивать инвестиционное сообщество в России и давать нашим клиентам возможность получения полной информации из первых рук - для нас важная задача. Мы видим, что спрос на общение с эмитентами есть и стараемся его удовлетворить. Такие конференции с крупнейшими российскими компаниями стали уже традицией для ВТБ Капитал Инвестиции, как и проведение онлайн-конференций с нашими аналитиками и экспертами, в ходе которых мы говорим о перспективах отдельных секторов, направлений и обсуждаем наиболее актуальные сегодня темы для рынка инвестиций", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.