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12 августа 2020 года 14:41
Равновесный курса рубля на горизонте 2021г составляет 78 руб./$1 - Альфа-банк
Значение равновесного курса рубля, рассчитанного исходя из доли сырьевого экспорта в ВВП, на горизонте 2021 года составляет в лучшем случае 78 руб./$1, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. "Пандемия дорого обошлась российской экономике, и справедливая стоимость рубля, рассчитанная нами на основе четырех моделей, сместилась из диапазона 63-70 руб./$1 на этот год к диапазону 68-78 руб./$1 на 2021 год. Потенциальное улучшение капитального счета пока еще может обеспечить краткосрочное укрепление курса рубля к доллару, но этим движением следует воспользоваться для увеличения валютной позиции: на конец 2021 года мы ожидаем курс 75 руб./$1", - пишет эксперт. По оценке экономиста, справедливая стоимость рубля при цене на нефть $40 за баррель составляет 72 руб./$1 и 67 руб./$1 - при цене на нефть на уровне $50. Таким образом, как считает Орлова, текущий диапазон курса рубля 73-74 руб./$1 примерно на 3-4 рубля слабее того уровня, который соответствует текущей цене на нефть. Подобное несоответствие курса рубля и цены на нефть объясняется слабостью капитального счета, то есть настроем инвесторов, продиктованным возвратом на повестку дня санкционных рисков, отмечает эксперт. По ее мнению, хотя ситуация пока далека от той, которая наблюдалась в 2018 году, из-за приближения президентских выборов в США инвесторы вынуждены проявлять большую осторожность. В итоге, настрой рынка по рублю сейчас выглядит крайне разнонаправленным: часть инвесторов ожидает продолжающегося ослабления рубля от текущих уровней, другие же готовы отыгрывать сценарий возвращения курса к уровням 2019 года, то есть к 60-65 руб./$1. "Анализ справедливой стоимости рубля позволяет сделать три важных вывода. Во-первых, тот факт, что российская экономика пострадала меньше других стран от карантинных мер, позволяет рассчитывать на некоторое краткосрочное укрепление курса рубля к доллару. Такую индикацию в частности дает сравнение динамики промышленности в США и в России. Именно этим объясняются наши ожидания укрепления курса рубля до 65 руб./$1 в ближайшие месяцы и ориентир 67 руб./$1 на конец этого года. Это возможное укрепление рубля соответствует и оценке его справедливой стоимости на основе паритета процентных ставок на 2021 год, который указывает на привлекательность России для рынков капитала, исходя из дифференциала процентных ставок. Однако второй вывод заключается в том, что, несмотря на возможное укрепление курса рубля с текущих уровней, карантинные меры спровоцировали структурную слабость его справедливой стоимости: из диапазона 63-70 руб./$1, рассчитанного для 2020 года, она сместилась в диапазон 68-78 руб./$1 на 2021 год, при этом три из четырех использованных моделей указывают на то, что фундаментальный курс будет слабее уровня 70 руб./$1. По этой причине наш ориентир по курсу на конец 2021 года - это уровень 75 руб./$1. Третье важное наблюдение связано с тем, что подход к оценке на основе нефтяных доходов говорит в пользу возможности более радикального ослабления курса рубля, если Россия не сможет диверсифицировать свой экспорт. Исходя из результатов нашей оценки справедливой стоимости, мы считаем, что курс рубля вряд ли надолго вернется в диапазон 60-70 руб./$1. Таким образом, его возможное укрепление до этих уровней следует использовать для увеличения валютной позиции", - говорится в обзоре.
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