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12 августа 2020 года 13:45
КИТ Финанс Брокер подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Simon Property
КИТ Финанс Брокер подтверждает рекомендацию "покупать" в долгосрочные портфели для акций Simon Property, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Компания Simon Property Group представила слабые результаты за 2 кв., но весь негатив уже в рыночных ценах. Мы считаем, что худшее для Simona позади, при условии, что фактор пандемии будет ослабевать. Запас финансовой прочности на достаточном уровне, а операционные показатели компании постепенно восстанавливаются. По мере восстановления потребительского спроса и возвращения мира к «нормальной жизни» акции Simon будут переоценены рынком. Подтверждаем рекомендацию покупать бумаги в долгосрочные портфели", - отмечает аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. Выручка фонда составила $1,06 млрд (-24% г/г), прогноз: $1,14 млрд, чистый доход: $254,2 млн (-51% г/г), прибыль на акцию $0,83 при прогнозе $0,98. Показатель FFO $2,12 (прогноз $2,31). Чистая операционная прибыль (NOI) снизилась до $1,2 млрд (21% г/г). Снижение доходов вызнано сокращением арендных ставок из-за локдауна и увеличением резервов на покрытие потерь по кредитам. Запас ликвидности оценивается $8,5 млрд ($3,6 млрд кэша, $4,9 млрд в рамках кредитной линии). Долговые обязательства остаются значительно ниже критических уровней. Компания не увеличила чистый долг относительно 1 кв. 2020 г. Финансовая устойчивость позволяет компании выплачивать дивиденды. Совет директоров объявит дивиденды за 3 кв. до 30 сентября. За 2020 г. будет выплачено не менее $6 на акцию в качестве дивидендов. Текущая дивидендная доходность оценивается в 9%. "Операционные показатели компании постепенно восстанавливаются, - подчеркивает Устинова. - Около 91% (почти 23 тыс) арендаторов уже возобновили свою работу после локдауна, а продажи ритейлеров демонстрируют положительную динамику. Собираемость аренды в июле оценивается в 73%, что является высоким результатом по сравнению с отраслевым показателем. Кроме того, появилась информация о коллаборации Simon и Amazon. Компании обсуждают организацию распределительных пунктов в торговых центрах. Пока что компании находятся в стадии переговоров и не готовы объявлять о сделке, но в случае успешного исхода, эта новость поддержит акции Simon". Simon Property Group – крупнейший в мире фонд, который управляет торговыми центрами, ресторанами, центрами досуга и пр. Объекты фонда расположены в Северной Америке, Европе и Азии. Под управлением компании находится более 200 торговых центров (аутлеты и шоппингцентры закрытого типа).
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