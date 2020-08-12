Велика вероятность рефинансирования Норинкелем GMKNRM 20 на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры - "ВТБ Капитал"

Велика вероятность рефинансирования Норинкелем GMKNRM 20 на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала".

"Текущие спреды еврооблигаций Норникеля по отношению к сопоставимым бумагам других российских эмитентов с рейтингами инвестиционного уровня в целом соответствуют медианным значениям за последние два года. На наш взгляд, велика вероятность того, что с учетом благоприятной рыночной конъюнктуры Норникель решит рефинансировать GMKNRM 20, однако следует признать, что объем ликвидности на балансе компании достаточен для погашения этого долга, срок по которому наступает в октябре", - указывают аналитики инвестбанка.