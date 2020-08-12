.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций консолидируется в ожидании данных ОПЕК - "Фридом Финанс"
.
12 августа 2020 года 12:27
Рынок акций консолидируется в ожидании данных ОПЕК - "Фридом Финанс"
Фондовый рынок консолидируется в преддверии выхода сегодня традиционно важного для оценок динамики глобального восстановления данных обзора ОПЕК, а также пятничных данных промпроизводства и розничных продаж в США и КНР, американской статистики потребительской инфляции, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. По мнению эксперта, для российского рынка также значительную роль сыграет характер статистики отчетов ОК "Русал" и X5 Retail Group NV за первое полугодие и финансовых результатов Роснефти, Алросы и АО "Группа "Русагро" за второй квартал, ожидающихся к публикации, соответственно, в четверг и пятницу. Пока динамика рыночных котировок и поступающей инвесторам информации, по мнению Осина, отражает тенденцию восстановления экономического спроса в мире и относительную эластичность финансовых показателей растущего числа отраслей и эмитентов, проявленную в период социально-экономических ограничений. "Поводом для сравнительно активного повышения сегодня утром бумаг Сбербанка и ВТБ могли стать новости о запуске Сберегательным банком собственной криптовалюты и запуске ВТБ онлайн-ипотеки у 20 застройщиков России, - отмечает эксперт "Фридом Финанс". - Акции "Русала" и ГМК выглядят хуже рынка. Сегодня холдинг "Интеррос" Владимира Потанина заявил, что расценивает последние публичные заявления "РусАла" как попытку использовать ситуацию с разливом топлива и оказать давление на "Норникель" для заключения нового акционерного соглашения, которое бы гарантировало "РусАлу" выплату максимальных дивидендов". Впрочем, Осин считает необходимым отметить, что, во-первых, "Норникель", даже с учетом создания экологического резерва, по-прежнему обладает возможностью существенно восстановить в 2020 году прибыль и дивиденды относительно уровней 2020 года за счет продажи своих австралийских активов. Их стоимость исходя, в частности, из оценок аналогичных сделок и данных Минэка, составляет от нескольких десятков до более сотни миллиардов рублей. Во-вторых, риски "Русала" в ситуации, связанной с неопределенностью вокруг дивидендных платежей ГМК за 2020 год ограничены тем, что ОК является структурой, подпадающей под определение "too big to fail", поскольку его доля в производстве алюминия среди 9 крупнейших мировых производителей алюминия составляет 12 %. При этом компания имеет возможность нивелировать сокращение доходов путем снижения CAPEX, которое, по аналогии с подобными мерами, реализованными в ходе кризисов 2008 и 2014 гг., потенциально способно составить до 30 млрд руб. "На этом фоне, учитывая сохранение позитивных трендов на рынке металлов, конфликт ГМК и "Русала" представляется хотя и значимым, но краткосрочным, по сути, фактором, эпизодически негативно воздействующим на цены бумаг этих эмитентов. Шансы повышения российского рынка сегодня по итогам дня вновь преобладают", - резюмирует эксперт инвесткомпании.
.
12 августа 2020 года 20:18
Газпромбанк прогнозирует дивиденды Татнефти за I полугодие в 9,94 руб/акция, видит перспективу их роста во II полугодии
Дивиденды "Татнефти" (MOEX: TATN) за первое полугодие 2020 года могут составить 9,94 руб. на акцию исходя из коэффициента выплаты 100% чистой прибыли по РСБУ, посчитали аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR). Совет директоров "Татнефти" даст рекомендации по промежуточным дивидендам 17... читать дальше
.12 августа 2020 года 20:00
Москва. 12 августа. Рынок акций РФ в среду подскочил выше рубежа 3050 пунктов по индексу МосБиржи (очередной максимум с конца февраля), подогретый ростом внешних фондовых площадок и нефти, ослаблением рубля и ралли бумаг Сбербанка; индекс РТС преодолел рубеж 1300 пунктов и обновил пик с начала марта. читать дальше
.12 августа 2020 года 19:45
Москва. 12 августа. Доллар и евро заметно дорожают на "Московской бирже" в среду вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях выхода инвесторов-нерезидентов из ОФЗ даже при позитивном внешнем фоне и дорожающей нефти. читать дальше
.12 августа 2020 года 18:53
Российские акции в среду смогли упрочить свои позиции на улучшении внешнего фона, покупкам на нашем рынке способствовала стабилизация рынка энергоносителей выше 45 долларов по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.... читать дальше
.12 августа 2020 года 18:53
Цены евробондов РФ в среду продолжили корректироваться вниз на фоне выхода инвесторов из надежных активов
Москва. 12 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду продолжили корректироваться вниз на фоне наметившегося повышения процентных ставок долговых бумаг развитых стран из-за выхода инвесторов из надежных активов. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене за день, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.12 августа 2020 года 18:30
Вероятны попытки коррекционного роста американской валюты на текущей неделе, что приведет к отступлению пары евро/доллар в середину диапазона 1,16–1,18, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "После нескольких недель снижения, американская валюта последние две недели консолидируется на... читать дальше
.12 августа 2020 года 18:02
(добавлена таблица) BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. По итогам переоценки, для акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) рекомендация была повышена с "держать" до... читать дальше
.12 августа 2020 года 17:25
Пара доллар/рубль на неделе сохранит позиции в верхней половине диапазона 70-75 рублей - Промсвязьбанк
Пара доллар/рубль на текущей неделе сохранит позиции в верхней половине диапазона 70-75 рублей, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "Консолидация будет проходить на фоне сохраняющихся рисков ухудшения отношения инвесторов к широкому спектру активов, на фоне активного распространения... читать дальше
.12 августа 2020 года 17:00
BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. По итогам переоценки, для акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". В то же время... читать дальше
.12 августа 2020 года 16:42
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,1 рубля до 3 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать". По данным... читать дальше
.12 августа 2020 года 16:14
Возможен новый импульс для дальнейшего роста нефти, если отчёт Минэнерго подтвердит данные API, сообщается в комментарии компании "Открытие Брокер". "Нефть возобновила рост на фоне статистики по запасам в США и надеждах, что скорое появление вакцин от COVID-19 решит проблему слабого спроса, -... читать дальше
.12 августа 2020 года 15:45
Москва. 12 августа. Доллар ускорил рост, евро развернулся вверх после небольшой утренней просадки и активно повышается на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях выхода инвесторов из ОФЗ и отсутствия спроса на бумаги в ходе первичных аукционов Минфина РФ. читать дальше
.12 августа 2020 года 15:38
Julius Baer ожидает дальнейшего снижения котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективе
Наблюдаемая со вторника распродажа золота и серебра привлечет охотников за скидками, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены будут снижаться, а не расти, говорится в комментарии руководитель направления перспективных исследований Julius Baer Карстена Менке. "Настроения на рынках... читать дальше
.12 августа 2020 года 15:03
Инвестиции в акции сталепроизводителей РФ остаются привлекательными в текущих условиях, считают эксперты "ВТБ Капитал Инвестиции". "ВТБ Капитал Инвестиции" провели совместную с ММК онлайн-конференцию для розничных инвесторов. Представители ММК в ходе мероприятия подчеркнули привлекательность... читать дальше
.12 августа 2020 года 14:41
Значение равновесного курса рубля, рассчитанного исходя из доли сырьевого экспорта в ВВП, на горизонте 2021 года составляет в лучшем случае 78 руб./$1, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. "Пандемия дорого обошлась российской экономике, и справедливая стоимость... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.