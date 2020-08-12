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12 августа 2020 года 11:41

Рынок акций РФ после негативного открытия отыграл потери за счет роста бумаг "Системы", Сбербанка и ряда нефтяников

Москва. 12 августа. Рынок акций РФ после негативного открытия торгов отыграл потери за счет роста бумаг Сбербанка, ряда нефтяников и акций АФК "Система", в которую входит участвующая в производстве вакцины от коронавируса компания "Биннофарм"; индекс МосБиржи после локального провала к 2985 пунктам отскочил обратно выше 3000 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3006,86 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1294,79 пункта (-0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,6%.

Доллар стоит 73,16 рубля (+0,05 рубля), золото просело до $1944,5 за тройскую унцию (-0,1%).

К позитивным новостям для рынка можно отнести вышедшую накануне вечером статистику Росстата об оценке ВВП РФ за второй квартал: экономика в условиях закрытия многих отраслей из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса упала на 8,5%, что оказалось лучше ожиданий и не превысило самые глубокие квартальные падения в кризисы 1998 и 2009 годов.

Данные Росстата оказались оптимистичнее расчетов Минэкономразвития, которое оценивало падение ВВП РФ во II квартале на уровне 9,6%, и лучше ожиданий ЦБ, который оценил спад в 9-10%. В 1998 году самый значительный спад был зафиксирован в IV квартале - на 9,1%, а в период мирового финансового кризиса спустя десятилетие пиковым был II квартал 2009 года - минус 11,2%. Более подробные данные по ВВП за II квартал Росстат представит 9 сентября.

Выросли акции АФК "Система" (+1,6%), Сбербанка (+0,9% и +0,6% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5% и +1,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%).

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, она формирует устойчивый иммунитет. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в настоящее время вакцина начнет производиться на двух площадках - в Центре им.Гамалеи и компанией "Биннофарм". По сообщению АФК "Система", завод "Биннофарм" может производить около 1,5 млн доз вакцины в год.

Подешевели рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%).

Накануне CFO "Норникеля" Сергей Малышев в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за I полугодие заявил, что выплата больших дивидендов в нынешних обстоятельствах будет безответственной, "Норникель" надеется на ответственную позицию основных акционеров по этому вопросу. Топ-менеджмент по-прежнему считает адекватным привязку дивидендных выплат к FCF, а не к EBITDA, добавил Малышев. Ранее сообщалось, что "Норникель" отразил в отчетности за I полугодие резервы под выплаты по экологическим требованиям в размере $2,13 млрд.

Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина расценивает последние публичные заявления "РусАла" как попытку использовать ситуацию с разливом топлива и оказать давление на "Норникель" для заключения нового акционерного соглашения, которое бы гарантировало "РусАлу" выплату максимальных дивидендов, говорится в заявлении на сайте "Интерроса".

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду на рынке акций торги могут пройти в нейтральном ключе, закрытие позиций игроками в драгметаллах будет тянуть котировки соответствующих добывающих компаний вниз. В целом пока на рынке отмечается желание инвесторов заработать и зафиксировать прибыль после продолжительного ралли. Рекомендуется сокращать позиции в акциях "Норникеля", "Юнипро" (MOEX: UPRO), можно продолжать накапливать позиции в бумагах "Яндекса".

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, рост доходности на рынке госдолга США подразумевает увеличение ожидаемой доходности, требуемой инвесторами по активам на развивающихся рынках. Во второй половине дня (15:30 МСК) в США выйдут данные по инфляции потребительских цен (CPI), что может оказать влияние на обстановку на рынках в целом. На валютном рынке возможно повышение доллара вслед за ростом его курса к корзине мировых валют (индекс DXY).

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), мировые фондовые рынки с начала недели сохраняли тенденцию к росту, однако вторая половина недели может сложиться не так удачно. Российский рынок акций продолжает выглядеть уверенно и в случае неухудшения мировой конъюнктуры способен закрепиться выше уровня в 3000 пунктов по индексу МосБиржи.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на внешних рынках в середине недели смешанные. В США распродажи накануне были вызваны неспособностью республиканцев и демократов на данный момент прийти к компромиссу по пакету стимулирующих мер. Переговоры на этой неделе продолжатся. Кроме того, усиление напряженности в отношениях США и Китая также продолжало давить на сектор высоких технологий.

В Азии в среду наблюдается разнонаправленная динамика индексов. В регионе ждут возобновления переговоров США и Китая по торговому соглашению, которые состоятся в субботу.

Индексы МосБиржи и РТС могут закрепиться ниже психологически важных отметок 3000 и 1300 пунктов. Тем не менее, отскок нефтяных цен и фьючерсов на американские индикаторы ограничивает продажи. Позитива не приходится ожидать в акциях золотодобытчиков - котировки драгоценного металла в среду опускались ниже $1900 за унцию, хотя позже и отвоевали указанную отметку. Падение золота ниже поддержки $1935, однако, открывает дорогу к более серьезному снижению - в район $1775-1830 за унцию, полагает Кожухова.

В США индексы к закрытию торгов накануне снизились на 0,4-1,7% на фоне распродаж акций технологических компаний, Dow (-0,4%) и S&P 500 (-0,8%) прервали 7-дневный подъем. Инвесторы оценивали прогноз для экономики США в условиях замедления роста числа новых заражений коронавирусом и отсутствия прогресса в принятии новых стимулирующих мер.

Количество новых заражений коронавирусом в США упало на 18% за прошедшие 14 дней, согласно данным New York Times, смертность снизилась на 6%.

Чиновники Белого дома и представители демократов в Конгрессе в понедельник просигнализировали о готовности возобновить переговоры по поводу нового пакета стимулирующих мер после того, как президент США Дональд Трамп в минувшие выходные подписал исполнительные указы о продлении мер поддержки экономики в обход Конгресса.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 1,4%), нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40, FTSE растут на 0,3-0,8%, DAX просел на 0,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%).

По оценкам аналитиков, отсутствие прогресса в переговорах о новом пакете стимулирующих мер в США и опасения по поводу пандемии коронавируса и напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином вынуждают инвесторов продавать акции и фиксировать прибыль.

Несмотря на то, что переговоры о новых мерах поддержки экономики США, похоже, застопорились, инвесторы продолжают надеяться, что стороны достигнут соглашения. Трейдеры также становятся все более уверены в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы. Во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Так, биотехнологическая американская компания Moderna с июля ведет третью фазу испытания своей вакцины.

Нефть в среду корректируется вверх на данных Американского института нефти (API) после отката накануне вечером; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $44,97 за баррель (+1,1% и -1,1% во вторник), сентябрьская цена WTI - $42,06 за баррель (+1,1% и -0,8% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 августа, сократились на 4,4 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

В ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), опубликованном во вторник, говорится, что цена на нефть марки Brent во втором полугодии 2020 году составит $43 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель. Месяц назад EIA прогнозировало, что цена Brent во втором полугодии 2020 года составит $41 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель.

Мировой спрос на жидкие углеводороды в мире в 2020 году снизится до 92,9 млн б/с, что соответствует оценке месяцем ранее, говорится в отчете.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+15,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+13,9% и +10,2% "префы"), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+8%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+7,6%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+6,4%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+4,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-8,3%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-4,5%), "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (-3,6%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,789 млрд рублей (из них 4,336 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Рк аш

MOEX$#&: AFKS, ALRS, BRZL, DASB, FEES, GAZP, GMKN, IRAO, KUBE, LKOH, LPSB, MGNT, MOEX, MRSB, NSVZ, PLZL, PSKB, ROLO, ROSN, RTKM, RTSB, RUAL, SARE, SBER, SIBN, TATN, UPRO, VGSB, VTBR, YKEN, YNDX

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Опубликовано: /Финмаркет/
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