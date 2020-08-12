Августовские колебания валюты в обе стороны будут неустойчивыми и непродолжительными - Росбанк

Колебания валюты в обе стороны будут неустойчивыми и непродолжительными в условиях тонкого августовского рынка и смешанного новостного фон, отмечается в комментарии Росбанка.

Рубль во вторник укреплялся до минимального уровня USD/RUB 72,69 на совокупности факторов. По мнению аналитиков банка, сказались более комфортный внешний фон в начале торгов, сообщения о регистрации отечественной вакцины от коронавируса и даже позитивная экономическая статистика. Так, по оценкам ЦБ, в июле профицит текущего счета составил $2,3 млрд, что демонстрирует высокую гибкость платежного баланса РФ даже в условиях пандемии.

Затем настроения резко развернулись на глобальном уходе от риска. В среду до открытия торгов на Московской Бирже курс USD/RUB взлетал до 74,0, на момент написания обзора вернулся к 73,30. "Подобная динамика подтверждает наш тезис о том, что в условиях тонкого августовского рынка и смешанного новостного фона колебания валюты в обе стороны будут неустойчивыми и непродолжительными", - подчеркивают эксперты Росбанка.