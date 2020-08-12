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12 августа 2020 года 11:28
Августовские колебания валюты в обе стороны будут неустойчивыми и непродолжительными - Росбанк
Колебания валюты в обе стороны будут неустойчивыми и непродолжительными в условиях тонкого августовского рынка и смешанного новостного фон, отмечается в комментарии Росбанка. Рубль во вторник укреплялся до минимального уровня USD/RUB 72,69 на совокупности факторов. По мнению аналитиков банка, сказались более комфортный внешний фон в начале торгов, сообщения о регистрации отечественной вакцины от коронавируса и даже позитивная экономическая статистика. Так, по оценкам ЦБ, в июле профицит текущего счета составил $2,3 млрд, что демонстрирует высокую гибкость платежного баланса РФ даже в условиях пандемии. Затем настроения резко развернулись на глобальном уходе от риска. В среду до открытия торгов на Московской Бирже курс USD/RUB взлетал до 74,0, на момент написания обзора вернулся к 73,30. "Подобная динамика подтверждает наш тезис о том, что в условиях тонкого августовского рынка и смешанного новостного фона колебания валюты в обе стороны будут неустойчивыми и непродолжительными", - подчеркивают эксперты Росбанка.
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12 августа 2020 года 20:18
Газпромбанк прогнозирует дивиденды Татнефти за I полугодие в 9,94 руб/акция, видит перспективу их роста во II полугодии
Дивиденды "Татнефти" (MOEX: TATN) за первое полугодие 2020 года могут составить 9,94 руб. на акцию исходя из коэффициента выплаты 100% чистой прибыли по РСБУ, посчитали аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR). Совет директоров "Татнефти" даст рекомендации по промежуточным дивидендам 17... читать дальше
.12 августа 2020 года 20:00
Москва. 12 августа. Рынок акций РФ в среду подскочил выше рубежа 3050 пунктов по индексу МосБиржи (очередной максимум с конца февраля), подогретый ростом внешних фондовых площадок и нефти, ослаблением рубля и ралли бумаг Сбербанка; индекс РТС преодолел рубеж 1300 пунктов и обновил пик с начала марта. читать дальше
.12 августа 2020 года 19:45
Москва. 12 августа. Доллар и евро заметно дорожают на "Московской бирже" в среду вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях выхода инвесторов-нерезидентов из ОФЗ даже при позитивном внешнем фоне и дорожающей нефти. читать дальше
.12 августа 2020 года 18:53
Российские акции в среду смогли упрочить свои позиции на улучшении внешнего фона, покупкам на нашем рынке способствовала стабилизация рынка энергоносителей выше 45 долларов по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.... читать дальше
.12 августа 2020 года 18:53
Цены евробондов РФ в среду продолжили корректироваться вниз на фоне выхода инвесторов из надежных активов
Москва. 12 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду продолжили корректироваться вниз на фоне наметившегося повышения процентных ставок долговых бумаг развитых стран из-за выхода инвесторов из надежных активов. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене за день, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.12 августа 2020 года 18:30
Вероятны попытки коррекционного роста американской валюты на текущей неделе, что приведет к отступлению пары евро/доллар в середину диапазона 1,16–1,18, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "После нескольких недель снижения, американская валюта последние две недели консолидируется на... читать дальше
.12 августа 2020 года 18:02
(добавлена таблица) BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. По итогам переоценки, для акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) рекомендация была повышена с "держать" до... читать дальше
.12 августа 2020 года 17:25
Пара доллар/рубль на неделе сохранит позиции в верхней половине диапазона 70-75 рублей - Промсвязьбанк
Пара доллар/рубль на текущей неделе сохранит позиции в верхней половине диапазона 70-75 рублей, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "Консолидация будет проходить на фоне сохраняющихся рисков ухудшения отношения инвесторов к широкому спектру активов, на фоне активного распространения... читать дальше
.12 августа 2020 года 17:00
BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. По итогам переоценки, для акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". В то же время... читать дальше
.12 августа 2020 года 16:42
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,1 рубля до 3 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать". По данным... читать дальше
.12 августа 2020 года 16:14
Возможен новый импульс для дальнейшего роста нефти, если отчёт Минэнерго подтвердит данные API, сообщается в комментарии компании "Открытие Брокер". "Нефть возобновила рост на фоне статистики по запасам в США и надеждах, что скорое появление вакцин от COVID-19 решит проблему слабого спроса, -... читать дальше
.12 августа 2020 года 15:45
Москва. 12 августа. Доллар ускорил рост, евро развернулся вверх после небольшой утренней просадки и активно повышается на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях выхода инвесторов из ОФЗ и отсутствия спроса на бумаги в ходе первичных аукционов Минфина РФ. читать дальше
.12 августа 2020 года 15:38
Julius Baer ожидает дальнейшего снижения котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективе
Наблюдаемая со вторника распродажа золота и серебра привлечет охотников за скидками, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены будут снижаться, а не расти, говорится в комментарии руководитель направления перспективных исследований Julius Baer Карстена Менке. "Настроения на рынках... читать дальше
.12 августа 2020 года 15:03
Инвестиции в акции сталепроизводителей РФ остаются привлекательными в текущих условиях, считают эксперты "ВТБ Капитал Инвестиции". "ВТБ Капитал Инвестиции" провели совместную с ММК онлайн-конференцию для розничных инвесторов. Представители ММК в ходе мероприятия подчеркнули привлекательность... читать дальше
.12 августа 2020 года 14:41
Значение равновесного курса рубля, рассчитанного исходя из доли сырьевого экспорта в ВВП, на горизонте 2021 года составляет в лучшем случае 78 руб./$1, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. "Пандемия дорого обошлась российской экономике, и справедливая стоимость... читать дальше
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