Рубль немного дешевеет к доллару и повышается к евро на старте торгов на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков

Москва. 12 августа. Доллар слегка повышается, евро чуть дешевеет на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и неоднозначных сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,15-73,22 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,18 руб./$1 (+6,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 85,82 руб./EUR1 (-5 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,45 копейки к уровню закрытия вторника, до 78,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,53 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 20,46 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков. Поддержку рублю оказывает спрос на риск, обусловленный надеждами на восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, и рост цен на нефть. В то же время, активность инвесторов сдерживается неопределенностью вокруг нового пакета стимулирующих мер в США.

Чиновники Белого дома и представители демократов в Конгрессе в понедельник просигнализировали о готовности возобновить переговоры по поводу нового пакета стимулирующих мер после того, как президент США Дональд Трамп в минувшие выходные подписал исполнительные указы о продлении мер поддержки экономики в обход Конгресса.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин во вторник предупредил, что рецессия "исторических масштабов" может принять еще худший оборот в том случае, если Вашингтон не примет еще один пакет финансовой помощи работникам и компаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

Количество новых заражений коронавирусом в США упало на 18% за прошедшие 14 дней, согласно данным New York Times, смертность снизилась на 6%. Трейдеры при этом становятся все более уверены в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы.

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Сейчас в мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса, а биотехнологическая американская компания Moderna уже в июле начала третью фазу испытания своей вакцины.

Цены на нефть эталонных марок растут в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за минувшую неделю.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК повысилась на 1,1% - до $44,99 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 1,03%, до $42,04 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 августа, сократились на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,1 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.