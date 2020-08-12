Ралли в российских евробондах исчерпало свою силу - Промсвязьбанк

Ралли в российских евробондах исчерпало свою силу - во вторник длинные выпуски немного снизились в цене, и в среду снижение может продолжиться, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Доходность Russia`47 выросла до 2,88% годовых (+2 б.п.). После значительного ценового роста и сокращения премии UST бумаги стали более чувствительны к изменению настроений глобальных инвесторов. В среду снижение котировок может продолжиться. Оптимизм инвесторов в отношении облигаций развивающихся стран ослаб на фоне неопределенности в сроках одобрения конгрессом США пакета новых экономических стимулов", - отмечают аналитики банка.