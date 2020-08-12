Спрос на акции компаний реального сектора сохранится - ITI Capital

Аналитики ITI Capital ждут продолжения ралли циклических бумаг и фиксации прибыли в переоцененных IT-акциях, говорится в обзоре инвесткомпании. На топ-10 IT-акций сейчас приходится 30% рынка S&P 500, что является максимумом за последние 40 лет, показатель вырос с конца 2019 г., когда он составлял 22,7%.

"Nasdaq повысился на 25% с начала года, а Dow Jones и Russel 200 упали на 6%. S&P 500 собирается преодолеть новый исторический максимум в 3380,16 п. Власти многих стран продолжают ослаблять ограничительные меры, снимать запреты на поездки, чтобы ускорить экономический рост, одновременно пытаясь предотвратить повышение уровня заболеваемости коронавирусом; власти Мельбурна, Австралия, напротив, ужесточают ограничительные меры, затянувшаяся пандемия по-прежнему несет угрозу населению. В США выйдет статистика по розничным продажам в июле, но уровень продаж не вернулся к докризисному, даже несмотря на возобновление работы магазинов, а экономисты прогнозируют уменьшение выручки", - отмечают эксперты ITI Capital.