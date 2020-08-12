Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 12 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением после изначального роста на фоне распродажи акций технологических компаний. Инвесторы оценивали прогноз для экономики США в условиях замедления роста числа новых заражений коронавирусом и отсутствия прогресса в принятии новых стимулирующих мер. Количество новых заражений коронавирусом в США упало на 18% за прошедшие 14 дней, согласно данным New York Times, смертность снизилась на 6%.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин предупредил о рисках для экономики США в том случае, если Вашингтон не примет еще один пакет финансовой помощи работникам и компаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса. Чиновники Белого дома и представители демократов в Конгрессе в понедельник просигнализировали о готовности возобновить переговоры по поводу нового пакета стимулирующих мер после того, как президент США Дональд Трамп в минувшие выходные подписал исполнительные указы о продлении мер поддержки экономики в обход Конгресса. Трамп в понедельник сказал, что предпримет "серьезные" шаги для защиты экономики от воздействия распространяющейся эпидемии коронавируса, в частности, обсудит снижение подоходного налога.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в среду. По словам аналитиков, отсутствие прогресса в переговорах о новом пакете стимулирующих мер в США и опасения по поводу пандемии коронавируса и напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином вынуждают инвесторов продавать акции и фиксировать прибыль. Вместе с тем трейдеры становятся все более уверены в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы. Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции.

На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite снижается на 1,9%, тогда как гонконгский Hang Seng теряет 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,5%. И лишь японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть растут в среду утром на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за минувшую неделю. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $44,93 за баррель, что на 0,97% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 1,1%, до $44,5 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 0,87%, до $41,97 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на 0,8%, до $41,61 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 августа, сократились на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,1 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник упала в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,695 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,756 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 августа вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 702,29 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+2,1%), "БКЕ-001Р-02" (+0,95%) и "Металлоинвест БО-04" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "ЕвроХим-001P-06" (-0,43%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,35%) и "РЖД-23" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 69,02% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-95 на 345,1 млн рублей номинальным объемом 500 млн рублей и 89,88% выпуска Б-1-102 на 179,768 млн рублей номинальным объемом 200 млн рублей. Срок обращения серии Б-1-95 составляет 5 лет, серии Б-1-102 - 3 года. Ставка купонов - 0,01% годовых. По выпускам предусмотрена также выплата дополнительного дохода, привязанного к динамике различных активов.

"ИА Абсолют 5" разместил 74,6% выпуска облигаций с ипотечным покрытием номинальным объемом 4 млрд 24,395 млн рублей на сумму 3,003 млрд рублей по ставке 6,35% годовых, которой соответствует доходность к погашению на уровне 6,5% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 3 августа. Срок погашения выпуска - декабрь 2052 года. Облигации размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Данная сделка является пятой сделкой секьюритизации Абсолют банка и пятой эмиссией ипотечных ценных бумаг, обеспеченной портфелем ипотечных кредитов, выданных Абсолют банком.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) разместил выпуск коммерческих облигаций серии 001PC-06 номинальным объемом 700 млн рублей, реализовав 5,17% выпуска на 36,212 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 1,05% годовых. Также по бондам будет выплачиваться допдоход. Срок обращения облигаций - около 5 лет. Облигации размещены по закрытой подписке. Национальный расчетный депозитарий (НРД) 30 августа 2016 года зарегистрировал программу коммерческих облигаций банка серии 001РC объемом до 100 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 10 лет. Программа бессрочная.

НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 на 750 млн рублей на уровне 13% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 10 августа. Облигации размещаются по открытой подписке. Бумаги имеют 12 квартальных купонов, ставки 2-го и последующего купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат с 7-го по 11-й купон эмитент гасит по 16,66% от номинала.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) определило ставку 18-го купона облигаций 4-й серии в размере 4,5% годовых. Выпуск объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 10 лет был размещен в марте 2012 года. Облигации имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка 1-го купона определена по результатам book building в размере 7,6% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов зависит от индекса потребительских цен.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 10 августа утвердила изменения в решение о выпуске и проспект облигаций банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) серии БО-02 в части замены эмитента биржевых облигаций при реорганизации в форме присоединения на его правопреемника - банка "Солидарность". Выпуск БО-02 объемом 1,5 млрд рублей был размещен в марте 2015 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 6,75% годовых. Очередная оферта по выпуску состоится в марте 2021 года.