Индекс Мосбиржи начнет торги среды в диапазоне 2990-3015 п. - "Алго Капитал"

Аналитики "Алго Капитала" полагают, что торги среды откроются с умеренным отклонением индекса Мосбиржи в пределах 0,3-0,5%, в диапазоне 2990-3015 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2970, 2950 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2980, 2970п., сообщается в комментарии инвесткомпании.

"После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации недалеко от уровня 3000 п. Умеренного утреннего повышения нефтяных котировок может оказаться недостаточно для продолжения вчерашних активных покупок в российских акциях. Во второй половине ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. По этой же причине наиболее значимыми иностранными статистическими показателями станут официальные еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 МСК)", - прогнозирует старший риск-менеджер компании Виталий Манжос.