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12 августа 2020 года 09:55
Индекс Мосбиржи начнет торги среды в диапазоне 2990-3015 п. - "Алго Капитал"
Аналитики "Алго Капитала" полагают, что торги среды откроются с умеренным отклонением индекса Мосбиржи в пределах 0,3-0,5%, в диапазоне 2990-3015 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2970, 2950 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2980, 2970п., сообщается в комментарии инвесткомпании. "После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации недалеко от уровня 3000 п. Умеренного утреннего повышения нефтяных котировок может оказаться недостаточно для продолжения вчерашних активных покупок в российских акциях. Во второй половине ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. По этой же причине наиболее значимыми иностранными статистическими показателями станут официальные еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 МСК)", - прогнозирует старший риск-менеджер компании Виталий Манжос.
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12 августа 2020 года 20:18
Газпромбанк прогнозирует дивиденды Татнефти за I полугодие в 9,94 руб/акция, видит перспективу их роста во II полугодии
Дивиденды "Татнефти" (MOEX: TATN) за первое полугодие 2020 года могут составить 9,94 руб. на акцию исходя из коэффициента выплаты 100% чистой прибыли по РСБУ, посчитали аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR). Совет директоров "Татнефти" даст рекомендации по промежуточным дивидендам 17... читать дальше
.12 августа 2020 года 20:00
Москва. 12 августа. Рынок акций РФ в среду подскочил выше рубежа 3050 пунктов по индексу МосБиржи (очередной максимум с конца февраля), подогретый ростом внешних фондовых площадок и нефти, ослаблением рубля и ралли бумаг Сбербанка; индекс РТС преодолел рубеж 1300 пунктов и обновил пик с начала марта. читать дальше
.12 августа 2020 года 19:45
Москва. 12 августа. Доллар и евро заметно дорожают на "Московской бирже" в среду вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях выхода инвесторов-нерезидентов из ОФЗ даже при позитивном внешнем фоне и дорожающей нефти. читать дальше
.12 августа 2020 года 18:53
Российские акции в среду смогли упрочить свои позиции на улучшении внешнего фона, покупкам на нашем рынке способствовала стабилизация рынка энергоносителей выше 45 долларов по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.... читать дальше
.12 августа 2020 года 18:53
Цены евробондов РФ в среду продолжили корректироваться вниз на фоне выхода инвесторов из надежных активов
Москва. 12 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду продолжили корректироваться вниз на фоне наметившегося повышения процентных ставок долговых бумаг развитых стран из-за выхода инвесторов из надежных активов. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене за день, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.12 августа 2020 года 18:30
Вероятны попытки коррекционного роста американской валюты на текущей неделе, что приведет к отступлению пары евро/доллар в середину диапазона 1,16–1,18, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "После нескольких недель снижения, американская валюта последние две недели консолидируется на... читать дальше
.12 августа 2020 года 18:02
(добавлена таблица) BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. По итогам переоценки, для акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) рекомендация была повышена с "держать" до... читать дальше
.12 августа 2020 года 17:25
Пара доллар/рубль на неделе сохранит позиции в верхней половине диапазона 70-75 рублей - Промсвязьбанк
Пара доллар/рубль на текущей неделе сохранит позиции в верхней половине диапазона 70-75 рублей, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "Консолидация будет проходить на фоне сохраняющихся рисков ухудшения отношения инвесторов к широкому спектру активов, на фоне активного распространения... читать дальше
.12 августа 2020 года 17:00
BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. По итогам переоценки, для акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". В то же время... читать дальше
.12 августа 2020 года 16:42
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,1 рубля до 3 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать". По данным... читать дальше
.12 августа 2020 года 16:14
Возможен новый импульс для дальнейшего роста нефти, если отчёт Минэнерго подтвердит данные API, сообщается в комментарии компании "Открытие Брокер". "Нефть возобновила рост на фоне статистики по запасам в США и надеждах, что скорое появление вакцин от COVID-19 решит проблему слабого спроса, -... читать дальше
.12 августа 2020 года 15:45
Москва. 12 августа. Доллар ускорил рост, евро развернулся вверх после небольшой утренней просадки и активно повышается на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях выхода инвесторов из ОФЗ и отсутствия спроса на бумаги в ходе первичных аукционов Минфина РФ. читать дальше
.12 августа 2020 года 15:38
Julius Baer ожидает дальнейшего снижения котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективе
Наблюдаемая со вторника распродажа золота и серебра привлечет охотников за скидками, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены будут снижаться, а не расти, говорится в комментарии руководитель направления перспективных исследований Julius Baer Карстена Менке. "Настроения на рынках... читать дальше
.12 августа 2020 года 15:03
Инвестиции в акции сталепроизводителей РФ остаются привлекательными в текущих условиях, считают эксперты "ВТБ Капитал Инвестиции". "ВТБ Капитал Инвестиции" провели совместную с ММК онлайн-конференцию для розничных инвесторов. Представители ММК в ходе мероприятия подчеркнули привлекательность... читать дальше
.12 августа 2020 года 14:41
Значение равновесного курса рубля, рассчитанного исходя из доли сырьевого экспорта в ВВП, на горизонте 2021 года составляет в лучшем случае 78 руб./$1, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. "Пандемия дорого обошлась российской экономике, и справедливая стоимость... читать дальше
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