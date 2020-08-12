Индекс Мосбиржи в среду может закрепиться выше 3000 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи в среду может закрепиться выше 3000 пунктов при позитивном внешнем фоне, отмечается в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

Эксперт напоминает, что на торгах во вторник преобладал рост в наиболее ликвидных акциях. Индекс Мосбиржи закрылся выше 3000 пунктов. Заметно прибавили в цене акции Обуви России (+9,57%). Корректировались бумаги Селигдара (-10,56%) и других золотодобывающих компаний. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.

Также Ващенко обращает внимание на статистику: падение российского ВВП во втором квартале составило 8,5%. Предварительные данные Росстата оказались лучше ожиданий (прогноз МЭР: -9,6%). Также этот результат выглядит лучше, чем в странах еврозоны, где в среднем снижение экономики превысило 12%. Эксперт ожидает, что новость будет отыгрываться позитивно. По итогам года экономика может потерять около 6%. Восстановление займет не менее года, учитывая риски новых волн заболеваемости до массового вакцинирования населения.

"Акции АФК Система (+6,53%) повысились в цене на новости о регистрации вакцины от коронавируса. Компания, входящая в холдинг, получит определенное преимущество за счет того, что их препарат окажется первым на рынке. Однако в случае успешной реализации проекта речь может идти о 10-15 млрд руб. до конца года. А дальнейшая судьба будет зависеть от результатов массового применения вакцины. Кроме того, к концу года в мире могут появиться десятки разных вакцин от коронавируса. Мы полагаем, что спекулятивный рост котировок Системы (консолидированная выручка свыше 600 млрд руб. в год) не будет носить долговременного характера", - комментирует аналитик "Фридом Финанс".