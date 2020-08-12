"Бычья" статистика от API окажет поддержку ценам на нефть - "ФИНАМ"

"Бычья" статистика от API окажет поддержку ценам на нефть в среду, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Сергея Дроздова.

Американские биржевые площадки закрылись снижением, указывает эксперт. Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,8%, закрывшись на отметке 3333,69 пункта; промышленный индекс Dow Jones потерял 0,38%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 1,69%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на четыре базисных пункта, до 0,63%, что стало самым высоким показателем более чем за три недели. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на пять базисных пунктов, до ?0,48%, что стало самым высоким показателем более чем за две недели.

"Поводом для негативных настроений послужили комментарии лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, заявившего, что переговоры о новом и ожидаемом рынками пакете стимулов для американской экономики находятся в тупике. Однако фиксация прибыли вблизи исторического максимума по S&P 500 накануне проведения долговых аукционов Минфином США, которые традиционно создают провал ликвидности на рынке, - закономерное явление, и уже в среду будет решаться вопрос, получит ли данное снижение продолжение или S&P 500 и Dow Jones предпримут попытку обновить рекорды, установленные в феврале", - отмечает Дроздов.

Резкая смена настроений на фондовых биржах США не обошла стороной сырьевые площадки, где по итогам прошедших торгов котировки Brent снизились на 1,04%. Однако на старте торгов в среду поддержку цене фьючерсного контракта Brent могут оказать данные от API, показавшие недельное снижение запасов сырой нефти в США на 4,4 миллиона баррелей. По мнению аналитика "ФИНАМа", позже игроки переключат свое внимание на данные от Минэнерго США, которые вкупе с динамикой заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее движение нефтяных цен.