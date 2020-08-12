.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Мировые фондовые рынки снижаются, нефть растет на данных API
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России во 2-м квартале упал на 8,5%
Снижение российской экономики во 2-м квартале составило 8,5%, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные ведомства оказались лучше оценки Минэкономразвития, которое прогнозировало падение ВВП на 9,6%
 
Россияне массово жалуются на банки из-за отказов в льготах по кредитам
Россияне массово жалуются на нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул, введенных президентом из-за коронакризиса. И Центробанк регулярно выявляет нарушения и недобросовестные практики при предоставлении гражданам льготного...
 
Численность МСП сокращается, число их сотрудников растет
Экономические потрясения весны-лета 2020 года в малом и среднем предпринимательстве (МСП) привели к необычному эффекту: число МСП год к году сократилось более чем на 4%, но число работающих в этом секторе не только не уменьшилось, но и медленно...
 
Минтруд готовит временные вакансии для безработных
В 79 российских регионах появятся временные вакансии для тех, кто остался без работы или находится под угрозой сокращения, сообщили в Минтруде. Министерство заключило с регионами специальные соглашения, теперь местные власти проводят отбор...
 
12 августа 2020 года 09:13

Мировые фондовые рынки снижаются, нефть растет на данных API

Рынок акций США закрылся снижением, Dow и S&P 500 прервали семидневный рост. Рынки акций АТР в основном снижаются вслед за индексами США. Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США, Brent на уровне $44,66 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением после изначального роста на фоне распродажи акций технологических компаний.

Инвесторы оценивали прогноз для экономики США в условиях замедления роста числа новых заражений коронавирусом и отсутствия прогресса в принятии новых стимулирующих мер.

"Согласно нашему основному сценарию, мы не ждем возобновления локдаунов по всей стране. Умеренных ограничений активности должно быть достаточно, чтобы контролировать вспышки, при этом вакцина окажется в широком доступе со второго квартала 2021 года", - говорит директор по инвестициям UBS Марк Хэфеле, которого цитирует MarketWatch.

Количество новых заражений коронавирусом в США упало на 18% за прошедшие 14 дней, согласно данным New York Times, смертность снизилась на 6%.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин предупредил о рисках для экономики США в том случае, если Вашингтон не примет еще один пакет финансовой помощи работникам и компаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

Чиновники Белого дома и представители демократов в Конгрессе в понедельник просигнализировали о готовности возобновить переговоры по поводу нового пакета стимулирующих мер после того, как президент США Дональд Трамп в минувшие выходные подписал исполнительные указы о продлении мер поддержки экономики в обход Конгресса.

Согласно одному из них, десяткам миллионов американцев, лишившимся работы из-за пандемии коронавируса, будут частично возвращены дополнительные выплаты к пособию по безработице. Размер выплат составят $400 в неделю, они будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Трамп в понедельник сказал, что предпримет "серьезные" шаги для защиты экономики от воздействия распространяющейся эпидемии коронавируса, в частности, обсудит снижение подоходного налога.

Опубликованные во вторник статистические данные показали, что рост цен производителей в США в июле был максимальным почти за два года.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июле 2020 года выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с октября 2018 года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3%, сообщает Trading Economics.

Относительно июля 2019 года индекс PPI опустился на 0,4%. Прогнозировалось снижение на 0,7%.

Цена бумаг производителя пуховиков Canada Goose Holdings Inc. снизилась на 5,2%. Компания отчиталась об увеличении убытка и резком падении выручки в минувшем квартале.

Акции Casper Sleep Inc. подешевели на 6,2%, хотя американский производитель матрасов получил менее существенный, чем ожидалось, убыток во втором квартале.

Котировки акций Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. снизились на 3,3%, Lyft Inc. (SPB: LYFT) - на 1,7%. Верховный суд Сан-Франциско постановил, что сервисы заказа такси должны классифицировать водителей как своих сотрудников, пишет The Wall Street Journal.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели примерно на 3%, цена бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) снизилась на 1,1%, Facebook Inc. (SPB: FB) - на 2,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 104,53 пункта (0,38%) - до 27686,91 пункта. Индикатор прервал рост, длившийся семь сессий подряд.

Standard & Poor's 500 снизился на 26,78 пункта (0,8%) и составил 3333,69 пункта. Индекс также прервал семидневный рост.

Nasdaq Composite потерял 185,53 пункта (1,69%) - до 10782,82 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в среду вслед за динамикой фондового рынка США.

По словам аналитиков, отсутствие прогресса в переговорах о новом пакете стимулирующих мер в США и опасения по поводу пандемии коронавируса и напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином вынуждают инвесторов продавать акции и фиксировать прибыль.

Несмотря на то, что переговоры о новых мерах поддержки экономики США, похоже, застопорились, инвесторы продолжают надеяться, что стороны достигнут соглашения.

Трейдеры также становятся все более уверены в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы.

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции.

Между тем, во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Так, биотехнологическая американская компания Moderna в июле начала третью фазу испытания своей вакцины.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 0,3%.

Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. прибавляют в цене 1%. Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. снижаются на 3,3%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,9%.

Бумаги автопроизводителя Honda Motor Co. прибавляют в цене 1,1%, Nissan Motor Co. - 2,2%, Toyota Motor Corp. - 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 1,9%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%.

За истекшие сутки в Китае выявлено 45 новых инфицированных COVID-19: 25 больных в активной форме и 20 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. Внутри страны зафиксированы девять активных случаев, все в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Еще 16 активных и 12 бессимптомных были "импортированы". Летальных исходов нет.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings опускаются на 0,2%, телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) - на 1,4%.

В лидерах падения находятся акции WH Group Ltd., которые дешевеют на 7,3%. Котировки акций AAC Technologies Holdings Inc. снижаются на 5,8%.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,2%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,2%, акции автопроизводителя Kia Motors Corp. падают на 3,7%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics прибавляют в цене 4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,5%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto снизилась на 1% и 1,3% соответственно. Акции банка Westpac Banking Corp. растут на 2%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 1,9%, National Australia Bank Ltd. - на 2%, тогда как бумаги Commonwealth Bank of Australia дешевеют на 0,9%.

Цены на нефть эталонных марок растут в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за минувшую неделю.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду составляет $44,66 за баррель, что на $0,16 (0,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,49 (1,1%), до $44,5 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,1 (0,24%), до $41,71 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,33 (0,8%), до $41,61 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 августа, сократились на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,1 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

В ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), опубликованном во вторник, говорится, что цена на нефть марки Brent во втором полугодии 2020 году составит $43 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель. Месяц назад EIA прогнозировало, что цена Brent во втором полугодии 2020 года составит $41 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель.

Вместе с тем Минэнерго США понизило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 370 тыс. б/с, до 11,3 млн б/с, следует из отчета EIA. Прогноз на 2021 год повышен с 11 млн б/с до 11,1 млн б/с. В 2019 году среднесуточная добыча нефти в США составила 12,2 млн б/с.

Мировой спрос на жидкие углеводороды в мире в 2020 году снизится до 92,9 млн б/с, что соответствует оценке месяцем ранее, говорится в отчете.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 августа 2020 года 20:18
Газпромбанк прогнозирует дивиденды Татнефти за I полугодие в 9,94 руб/акция, видит перспективу их роста во II полугодии
Дивиденды "Татнефти" (MOEX: TATN) за первое полугодие 2020 года могут составить 9,94 руб. на акцию исходя из коэффициента выплаты 100% чистой прибыли по РСБУ, посчитали аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR). Совет директоров "Татнефти" даст рекомендации по промежуточным дивидендам 17...    читать дальше
.
12 августа 2020 года 20:00
Рынок акций РФ превысил 3050п по индексу МосБиржи во главе со Сбербанком, РТС преодолел 1300п
Москва. 12 августа. Рынок акций РФ в среду подскочил выше рубежа 3050 пунктов по индексу МосБиржи (очередной максимум с конца февраля), подогретый ростом внешних фондовых площадок и нефти, ослаблением рубля и ралли бумаг Сбербанка; индекс РТС преодолел рубеж 1300 пунктов и обновил пик с начала марта.    читать дальше
.
12 августа 2020 года 19:45
Рубль вечером активно дешевеет к доллару и евро на фоне выхода нерезидентов из ОФЗ
Москва. 12 августа. Доллар и евро заметно дорожают на "Московской бирже" в среду вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях выхода инвесторов-нерезидентов из ОФЗ даже при позитивном внешнем фоне и дорожающей нефти.    читать дальше
.
12 августа 2020 года 18:53
Рынок акций РФ в среду упрочил свои позиции на улучшении внешнего фона - Промсвязьбанк
Российские акции в среду смогли упрочить свои позиции на улучшении внешнего фона, покупкам на нашем рынке способствовала стабилизация рынка энергоносителей выше 45 долларов по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича....    читать дальше
.
12 августа 2020 года 18:53
Цены евробондов РФ в среду продолжили корректироваться вниз на фоне выхода инвесторов из надежных активов
Москва. 12 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду продолжили корректироваться вниз на фоне наметившегося повышения процентных ставок долговых бумаг развитых стран из-за выхода инвесторов из надежных активов. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене за день, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
12 августа 2020 года 18:30
Вероятны попытки коррекционного роста американской валюты на текущей неделе - Промсвязьбанк
Вероятны попытки коррекционного роста американской валюты на текущей неделе, что приведет к отступлению пары евро/доллар в середину диапазона 1,16–1,18, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "После нескольких недель снижения, американская валюта последние две недели консолидируется на...    читать дальше
.
12 августа 2020 года 18:02
BCS GM поднял рекомендацию для акций ГК "ПИК" до "покупать" после переоценки сектора
(добавлена таблица) BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. По итогам переоценки, для акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) рекомендация была повышена с "держать" до...    читать дальше
.
12 августа 2020 года 17:25
Пара доллар/рубль на неделе сохранит позиции в верхней половине диапазона 70-75 рублей - Промсвязьбанк
Пара доллар/рубль на текущей неделе сохранит позиции в верхней половине диапазона 70-75 рублей, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "Консолидация будет проходить на фоне сохраняющихся рисков ухудшения отношения инвесторов к широкому спектру активов, на фоне активного распространения...    читать дальше
.
12 августа 2020 года 17:00
BCS GM поднял рекомендацию для акций ГК "ПИК" до "покупать" после переоценки сектора
BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. По итогам переоценки, для акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". В то же время...    читать дальше
.
12 августа 2020 года 16:42
Газпромбанк снизил рейтинг акций Юнипро до "держать" и оценку на 3%
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,1 рубля до 3 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать". По данным...    читать дальше
.
12 августа 2020 года 16:14
Возможен новый импульс для дальнейшего роста нефти - "Открытие Брокер"
Возможен новый импульс для дальнейшего роста нефти, если отчёт Минэнерго подтвердит данные API, сообщается в комментарии компании "Открытие Брокер". "Нефть возобновила рост на фоне статистики по запасам в США и надеждах, что скорое появление вакцин от COVID-19 решит проблему слабого спроса, -...    читать дальше
.
12 августа 2020 года 15:45
Рубль днем усилил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне выхода инвесторов из ОФЗ
Москва. 12 августа. Доллар ускорил рост, евро развернулся вверх после небольшой утренней просадки и активно повышается на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях выхода инвесторов из ОФЗ и отсутствия спроса на бумаги в ходе первичных аукционов Минфина РФ.    читать дальше
.
12 августа 2020 года 15:38
Julius Baer ожидает дальнейшего снижения котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективе
Наблюдаемая со вторника распродажа золота и серебра привлечет охотников за скидками, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены будут снижаться, а не расти, говорится в комментарии руководитель направления перспективных исследований Julius Baer Карстена Менке. "Настроения на рынках...    читать дальше
.
12 августа 2020 года 15:03
Инвестиции в акции сталелитейных компаний РФ могут быть привлекательны - "ВТБ Капитал Инвестиции"
Инвестиции в акции сталепроизводителей РФ остаются привлекательными в текущих условиях, считают эксперты "ВТБ Капитал Инвестиции". "ВТБ Капитал Инвестиции" провели совместную с ММК онлайн-конференцию для розничных инвесторов. Представители ММК в ходе мероприятия подчеркнули привлекательность...    читать дальше
.
12 августа 2020 года 14:41
Равновесный курса рубля на горизонте 2021г составляет 78 руб./$1 - Альфа-банк
Значение равновесного курса рубля, рассчитанного исходя из доли сырьевого экспорта в ВВП, на горизонте 2021 года составляет в лучшем случае 78 руб./$1, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. "Пандемия дорого обошлась российской экономике, и справедливая стоимость...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.