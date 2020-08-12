Мировые фондовые рынки снижаются, нефть растет на данных API
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением после изначального роста на фоне распродажи акций технологических компаний.
Инвесторы оценивали прогноз для экономики США в условиях замедления роста числа новых заражений коронавирусом и отсутствия прогресса в принятии новых стимулирующих мер.
"Согласно нашему основному сценарию, мы не ждем возобновления локдаунов по всей стране. Умеренных ограничений активности должно быть достаточно, чтобы контролировать вспышки, при этом вакцина окажется в широком доступе со второго квартала 2021 года", - говорит директор по инвестициям UBS Марк Хэфеле, которого цитирует MarketWatch.
Количество новых заражений коронавирусом в США упало на 18% за прошедшие 14 дней, согласно данным New York Times, смертность снизилась на 6%.
Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин предупредил о рисках для экономики США в том случае, если Вашингтон не примет еще один пакет финансовой помощи работникам и компаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.
Чиновники Белого дома и представители демократов в Конгрессе в понедельник просигнализировали о готовности возобновить переговоры по поводу нового пакета стимулирующих мер после того, как президент США Дональд Трамп в минувшие выходные подписал исполнительные указы о продлении мер поддержки экономики в обход Конгресса.
Согласно одному из них, десяткам миллионов американцев, лишившимся работы из-за пандемии коронавируса, будут частично возвращены дополнительные выплаты к пособию по безработице. Размер выплат составят $400 в неделю, они будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.
Трамп в понедельник сказал, что предпримет "серьезные" шаги для защиты экономики от воздействия распространяющейся эпидемии коронавируса, в частности, обсудит снижение подоходного налога.
Опубликованные во вторник статистические данные показали, что рост цен производителей в США в июле был максимальным почти за два года.
Цены производителей в США (индекс PPI) в июле 2020 года выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с октября 2018 года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3%, сообщает Trading Economics.
Относительно июля 2019 года индекс PPI опустился на 0,4%. Прогнозировалось снижение на 0,7%.
Цена бумаг производителя пуховиков Canada Goose Holdings Inc. снизилась на 5,2%. Компания отчиталась об увеличении убытка и резком падении выручки в минувшем квартале.
Акции Casper Sleep Inc. подешевели на 6,2%, хотя американский производитель матрасов получил менее существенный, чем ожидалось, убыток во втором квартале.
Котировки акций Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. снизились на 3,3%, Lyft Inc. (SPB: LYFT) - на 1,7%. Верховный суд Сан-Франциско постановил, что сервисы заказа такси должны классифицировать водителей как своих сотрудников, пишет The Wall Street Journal.
Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели примерно на 3%, цена бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) снизилась на 1,1%, Facebook Inc. (SPB: FB) - на 2,6%.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 104,53 пункта (0,38%) - до 27686,91 пункта. Индикатор прервал рост, длившийся семь сессий подряд.
Standard & Poor's 500 снизился на 26,78 пункта (0,8%) и составил 3333,69 пункта. Индекс также прервал семидневный рост.
Nasdaq Composite потерял 185,53 пункта (1,69%) - до 10782,82 пункта.
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в среду вслед за динамикой фондового рынка США.
По словам аналитиков, отсутствие прогресса в переговорах о новом пакете стимулирующих мер в США и опасения по поводу пандемии коронавируса и напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином вынуждают инвесторов продавать акции и фиксировать прибыль.
Несмотря на то, что переговоры о новых мерах поддержки экономики США, похоже, застопорились, инвесторы продолжают надеяться, что стороны достигнут соглашения.
Трейдеры также становятся все более уверены в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы.
Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции.
Между тем, во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Так, биотехнологическая американская компания Moderna в июле начала третью фазу испытания своей вакцины.
Японский индекс Nikkei 225 повышается на 0,3%.
Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. прибавляют в цене 1%. Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. снижаются на 3,3%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,9%.
Бумаги автопроизводителя Honda Motor Co. прибавляют в цене 1,1%, Nissan Motor Co. - 2,2%, Toyota Motor Corp. - 1,2%.
Китайский индекс Shanghai Composite растет на 1,9%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%.
За истекшие сутки в Китае выявлено 45 новых инфицированных COVID-19: 25 больных в активной форме и 20 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. Внутри страны зафиксированы девять активных случаев, все в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Еще 16 активных и 12 бессимптомных были "импортированы". Летальных исходов нет.
Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings опускаются на 0,2%, телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) - на 1,4%.
В лидерах падения находятся акции WH Group Ltd., которые дешевеют на 7,3%. Котировки акций AAC Technologies Holdings Inc. снижаются на 5,8%.
Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,2%.
Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,2%, акции автопроизводителя Kia Motors Corp. падают на 3,7%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics прибавляют в цене 4%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,5%.
Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto снизилась на 1% и 1,3% соответственно. Акции банка Westpac Banking Corp. растут на 2%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 1,9%, National Australia Bank Ltd. - на 2%, тогда как бумаги Commonwealth Bank of Australia дешевеют на 0,9%.
Цены на нефть эталонных марок растут в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за минувшую неделю.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду составляет $44,66 за баррель, что на $0,16 (0,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,49 (1,1%), до $44,5 за баррель.
Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,1 (0,24%), до $41,71 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,33 (0,8%), до $41,61 за баррель.
Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 августа, сократились на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,1 млн баррелей.
Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.
В ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), опубликованном во вторник, говорится, что цена на нефть марки Brent во втором полугодии 2020 году составит $43 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель. Месяц назад EIA прогнозировало, что цена Brent во втором полугодии 2020 года составит $41 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель.
Вместе с тем Минэнерго США понизило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 370 тыс. б/с, до 11,3 млн б/с, следует из отчета EIA. Прогноз на 2021 год повышен с 11 млн б/с до 11,1 млн б/с. В 2019 году среднесуточная добыча нефти в США составила 12,2 млн б/с.
Мировой спрос на жидкие углеводороды в мире в 2020 году снизится до 92,9 млн б/с, что соответствует оценке месяцем ранее, говорится в отчете.