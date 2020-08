Мировые фондовые рынки снижаются, нефть растет на данных API

Рынок акций США закрылся снижением, Dow и S&P 500 прервали семидневный рост. Рынки акций АТР в основном снижаются вслед за индексами США. Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США, Brent на уровне $44,66 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением после изначального роста на фоне распродажи акций технологических компаний.

Инвесторы оценивали прогноз для экономики США в условиях замедления роста числа новых заражений коронавирусом и отсутствия прогресса в принятии новых стимулирующих мер.

"Согласно нашему основному сценарию, мы не ждем возобновления локдаунов по всей стране. Умеренных ограничений активности должно быть достаточно, чтобы контролировать вспышки, при этом вакцина окажется в широком доступе со второго квартала 2021 года", - говорит директор по инвестициям UBS Марк Хэфеле, которого цитирует MarketWatch.

Количество новых заражений коронавирусом в США упало на 18% за прошедшие 14 дней, согласно данным New York Times, смертность снизилась на 6%.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин предупредил о рисках для экономики США в том случае, если Вашингтон не примет еще один пакет финансовой помощи работникам и компаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

Чиновники Белого дома и представители демократов в Конгрессе в понедельник просигнализировали о готовности возобновить переговоры по поводу нового пакета стимулирующих мер после того, как президент США Дональд Трамп в минувшие выходные подписал исполнительные указы о продлении мер поддержки экономики в обход Конгресса.

Согласно одному из них, десяткам миллионов американцев, лишившимся работы из-за пандемии коронавируса, будут частично возвращены дополнительные выплаты к пособию по безработице. Размер выплат составят $400 в неделю, они будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Трамп в понедельник сказал, что предпримет "серьезные" шаги для защиты экономики от воздействия распространяющейся эпидемии коронавируса, в частности, обсудит снижение подоходного налога.

Опубликованные во вторник статистические данные показали, что рост цен производителей в США в июле был максимальным почти за два года.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июле 2020 года выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с октября 2018 года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3%, сообщает Trading Economics.

Относительно июля 2019 года индекс PPI опустился на 0,4%. Прогнозировалось снижение на 0,7%.

Цена бумаг производителя пуховиков Canada Goose Holdings Inc. снизилась на 5,2%. Компания отчиталась об увеличении убытка и резком падении выручки в минувшем квартале.

Акции Casper Sleep Inc. подешевели на 6,2%, хотя американский производитель матрасов получил менее существенный, чем ожидалось, убыток во втором квартале.

Котировки акций Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. снизились на 3,3%, Lyft Inc. (SPB: LYFT) - на 1,7%. Верховный суд Сан-Франциско постановил, что сервисы заказа такси должны классифицировать водителей как своих сотрудников, пишет The Wall Street Journal.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели примерно на 3%, цена бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) снизилась на 1,1%, Facebook Inc. (SPB: FB) - на 2,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 104,53 пункта (0,38%) - до 27686,91 пункта. Индикатор прервал рост, длившийся семь сессий подряд.

Standard & Poor's 500 снизился на 26,78 пункта (0,8%) и составил 3333,69 пункта. Индекс также прервал семидневный рост.

Nasdaq Composite потерял 185,53 пункта (1,69%) - до 10782,82 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в среду вслед за динамикой фондового рынка США.

По словам аналитиков, отсутствие прогресса в переговорах о новом пакете стимулирующих мер в США и опасения по поводу пандемии коронавируса и напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином вынуждают инвесторов продавать акции и фиксировать прибыль.

Несмотря на то, что переговоры о новых мерах поддержки экономики США, похоже, застопорились, инвесторы продолжают надеяться, что стороны достигнут соглашения.

Трейдеры также становятся все более уверены в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы.

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции.

Между тем, во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Так, биотехнологическая американская компания Moderna в июле начала третью фазу испытания своей вакцины.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 0,3%.

Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. прибавляют в цене 1%. Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. снижаются на 3,3%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,9%.

Бумаги автопроизводителя Honda Motor Co. прибавляют в цене 1,1%, Nissan Motor Co. - 2,2%, Toyota Motor Corp. - 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 1,9%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%.

За истекшие сутки в Китае выявлено 45 новых инфицированных COVID-19: 25 больных в активной форме и 20 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. Внутри страны зафиксированы девять активных случаев, все в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Еще 16 активных и 12 бессимптомных были "импортированы". Летальных исходов нет.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings опускаются на 0,2%, телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) - на 1,4%.

В лидерах падения находятся акции WH Group Ltd., которые дешевеют на 7,3%. Котировки акций AAC Technologies Holdings Inc. снижаются на 5,8%.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,2%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,2%, акции автопроизводителя Kia Motors Corp. падают на 3,7%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics прибавляют в цене 4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,5%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto снизилась на 1% и 1,3% соответственно. Акции банка Westpac Banking Corp. растут на 2%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 1,9%, National Australia Bank Ltd. - на 2%, тогда как бумаги Commonwealth Bank of Australia дешевеют на 0,9%.

Цены на нефть эталонных марок растут в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за минувшую неделю.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду составляет $44,66 за баррель, что на $0,16 (0,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,49 (1,1%), до $44,5 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,1 (0,24%), до $41,71 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,33 (0,8%), до $41,61 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 августа, сократились на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,1 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

В ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), опубликованном во вторник, говорится, что цена на нефть марки Brent во втором полугодии 2020 году составит $43 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель. Месяц назад EIA прогнозировало, что цена Brent во втором полугодии 2020 года составит $41 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель.

Вместе с тем Минэнерго США понизило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 370 тыс. б/с, до 11,3 млн б/с, следует из отчета EIA. Прогноз на 2021 год повышен с 11 млн б/с до 11,1 млн б/с. В 2019 году среднесуточная добыча нефти в США составила 12,2 млн б/с.

Мировой спрос на жидкие углеводороды в мире в 2020 году снизится до 92,9 млн б/с, что соответствует оценке месяцем ранее, говорится в отчете.