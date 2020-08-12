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12 августа 2020 года 09:13

Рубль начнет день с небольшого ослабления - Промсвязьбанк

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон, скорее всего, рубль начнет день с небольшого ослабления, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Так, поддержку национальной валюте может оказать умеренный подъем рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться в районе 44,7 доллара за баррель.

"При этом давление на рубль окажет динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня с утра демонстрируют снижение, - полагает главный аналитик банка Богдан Зварич. - На таком фоне в начале сессии ожидаем преобладания продаж в рубле, что приведет к подъему пары доллар/рубль выше 73,3 рубля. В дальнейшем американская валюта может перейти в боковое движение у достигнутых уровней с попытками продолжения восходящей динамики ближе ко второй половине торгов на ухудшении внешней конъюнктуры. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии ожидаем продолжения движения доллара в рамках верхней половины диапазона 70-75 рублей. Пока не видим поводов для выхода из сложившейся консолидации".

Эксперт напоминает, что во вторник рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар и евро снизились на 0,5%, закончив сессии в районе 73,1 и 85,9 рубля соответственно.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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