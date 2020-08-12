Citi поднял рекомендацию для GDR Северстали до "покупать" и акций Evraz до "держать" после переоценки сектора

Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави.

По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать" на фоне снижения котировок компании в течение двух последних месяцев (падение порядка 10%), а для акций Evraz - с "продавать" до "держать". Как отмечается в обзоре, эксперты повысили свои ожидания по EBITDA Evraz в 2020 году на 20%; в среднем прогноз по EBITDA компании в 2020-2022 годах вырос на 14%.

Между тем для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) была подтверждена рекомендация "покупать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Evraz (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 2,9 (текущая цена - 3,26), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ММК - 9,3 (текущая цена - 7), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НЛМК - 22,5 (текущая цена - 20,94), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Северсталь - 13,6 (текущая цена - 12,58), рекомендация - покупать.